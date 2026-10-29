Ông Tiết (49 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) tìm đến bệnh viện do xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng bụng trên. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, ông ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo mình đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Ông không kìm được sự bàng hoàng mà hỏi bác sĩ: "Tại sao tôi chỉ mới bị đau bụng khoảng hai tháng gần đây mà chẩn đoán ra đã ở giai đoạn muộn rồi?".

Thực tế, ông Tiết từng gặp tình trạng đầy hơi và khó chịu bất thường ở vùng thượng vị từ hơn một năm trước đó. Tuy nhiên, ông lại chủ quan cho rằng đó chỉ là chứng khó tiêu thông thường và hệ tiêu hóa yếu đi do tuổi tác nên không quá để tâm. Chỉ khi nào khó chịu quá thì tự mua thuốc uống. Sự trì hoãn thăm khám khiến căn bệnh âm thầm tiến triển nặng, đến khi thuốc không còn tác dụng, cơn đau dồn dập khiến ông đứng ngồi không yên mới chịu gặp bác sĩ thì đã muộn. Ông hối hận vô cùng và bắt đầu lao vào hành trình hóa trị vì bỏ lỡ giai đoạn phẫu thuật.

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Qua câu chuyện của ông Tiết, các bác sĩ cảnh báo chúng ta không nên xem nhẹ những bất thường dai dẳng của cơ thể. Khối u ác tính không xuất hiện sau một đêm, thự tế là trong vòng một năm trước khi bệnh bùng phát mạnh, cơ thể thường phát ra 5 dấu hiệu cảnh báo. Trong đó, có 5 dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư rất phổ biến nhưng dễ bị tới 90% người bệnh ngó lơ:

1. Ho khan bất thường kéo dài cảnh báo ung thư phổi

Khoảng một năm trước khi ung thư phổi tiến triển rõ rệt, bệnh nhân thường xuất hiện triệu chứng ho khan bất thường, ho hắng dai dẳng gây khó chịu nhưng rất dễ bị bỏ qua.

Theo báo cáo mới nhất từ GLOBOCAN công bố tháng 07/2026, Việt Nam ghi nhận 23.085 ca mắc mới ung thư phổi và cướp đi sinh mạng của 21.340 người mỗi năm, đứng đầu về tỷ lệ tử vong trong các loại ung thư. Nhiều người chỉ chịu đi khám khi đã gặp các triệu chứng nặng như ho ra máu, đau tức ngực, khó thở hay sốt kéo dài. Tuy nhiên, đó đã là biểu hiện của giai đoạn tiến triển. Ung thư phổi giai đoạn đầu đôi khi chỉ xuất hiện dưới dạng những cơn ho khan dai dẳng, rất dễ bị chẩn đoán nhầm với viêm họng hay viêm phế quản mạn tính.

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2. Thay đổi thói quen đi tiêu hoặc phân hẹp bất thường cảnh báo ung thư đại trực tràng

Trong năm đầu tiên trước khi ung thư đại trực tràng phát tác nghiêm trọng, đường tiêu hóa thường phát ra tín hiệu qua việc phân bị hẹp nhỏ dẹt bất thường hoặc thói quen đi tiêu thay đổi thất thường.

Báo cáo GLOBOCAN 2026 cho thấy ung thư đại trực tràng tại Việt Nam ghi nhận 22.584 ca mắc mới, đứng thứ 3 trong các bệnh ung thư phổ biến và có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Đa số bệnh nhân chỉ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu đi ngoài ra máu, táo bón bế tắc, tiêu chảy kéo dài hoặc sụt cân nhanh chóng. Việc bỏ qua biểu hiện phân nhỏ dẹt hoặc số lần đi tiêu thay đổi thất thường ở giai đoạn sớm khiến nhiều người mất đi cơ hội điều trị hiệu quả nhất.

3. Chứng khó tiêu và đầy hơi dai dẳng cảnh báo ung thư dạ dày

Trong vòng một năm trước khi ung thư dạ dày tiến triển nặng, tình trạng khó tiêu bất thường rất hay xảy ra nhưng lại thường bị coi nhẹ.

Cũng theo dữ liệu cập nhật từ GLOBOCAN 2026, Việt Nam có tới 12.373 ca mắc mới ung thư dạ dày mỗi năm, với tỷ lệ phát hiện ở giai đoạn muộn chiếm trên 50%. Bệnh nhân thường chỉ tìm đến bác sĩ khi đã bị đau vùng thượng vị dữ dội, chán ăn, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày không gây đau đớn rầm rộ mà chỉ biểu hiện bằng chướng bụng, ợ hơi, trào ngược axit. Thói quen tự mua thuốc dạ dày uống thay vì đi nội soi khiến tổn thương âm thầm lan rộng.

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4. Khối u vú không đau cảnh báo ung thư vú

Các khối u nhỏ không gây đau thường xuất hiện âm thầm từ một năm trước khi ung thư vú bùng phát và là dấu hiệu rất dễ bị bỏ sót.

Ung thư vú hiện là căn bệnh ung thư dẫn đầu về số ca mắc mới ở nữ giới tại Việt Nam theo dữ liệu GLOBOCAN 2026, với 25.711 trường hợp được ghi nhận (chiếm tới 28,1% tổng số ca ung thư ở phụ nữ). Nhiều chị em chỉ chịu đi kiểm tra khi cảm nhận được cơn đau rõ rệt, da vú bị nhăn nheo biến dạng hoặc núm vú tiết dịch bất thường. Thực tế, ung thư vú giai đoạn đầu thường chỉ là một khối u đơn độc, mật độ cứng, ranh giới không rõ ràng và hoàn toàn không gây đau đớn khi va chạm.

5. Tình trạng mệt mỏi không rõ nguyên nhân cảnh báo ung thư gan

Trong năm đầu tiên trước khi ung thư gan bùng phát, cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi kiệt sức không rõ lý do.

Ung thư gan vẫn nằm trong nhóm những căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu tại Việt Nam, với 14.591 ca mắc mới và 13.664 ca tử vong mỗi năm theo thống kê GLOBOCAN 2026. Phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi xuất hiện cơn đau hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt, chướng bụng hoặc sụt cân nghiêm trọng. Do gan không có dây thần kinh cảm giác đau ở mô gan, giai đoạn đầu của bệnh chỉ biểu hiện qua sự mệt mỏi uể ải, chán ăn nhẹ. Những người có tiền sử nhiễm vi rút viêm gan B, viêm gan C hoặc thường xuyên uống rượu bia cần đặc biệt chủ động tầm soát định kỳ.

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Lưu ý: Các dấu hiệu kể trên có thể xuất hiện ở nhiều người mắc ung thư, nhưng không phải ai cũng gặp những biểu hiện này. Thời điểm xuất hiện triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người, có thể sớm hoặc muộn hơn một năm trước khi bệnh được phát hiện; một số trường hợp thậm chí không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Những dấu hiệu trên cũng có thể do nhiều bệnh lý khác gây ra. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc có biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và chẩn đoán phù hợp.

Tổng hợp