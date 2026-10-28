Có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus, người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan". Sau một lần truyền, bà xuất hiện rét run, sốt cao, đau bụng, rồi rơi vào tình trạng sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận và phải thở máy, điều trị hồi sức tích cực.

Từ truyền Glutathione "thải độc gan" đến tình trạng nguy kịch

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Bệnh nhân từng phẫu thuật u xơ tử cung vào năm 2025.

Theo lời kể của gia đình, từ ngày 27/9 đến 3/10/2026, người phụ nữ tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan". Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, bà xuất hiện rét run, sau đó sốt cao và đau bụng quanh rốn.

Theo lời kể của gia đình, từ ngày 27/9 đến 3/10/2026, người phụ nữ tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan" (Ảnh BVCC)

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5 độ C, huyết áp 160/90 mmHg và được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau. Khoảng 30 phút sau, bà buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được và phải chuyển cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38 độ C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn. Người bệnh phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu, tình trạng tuần hoàn dần ổn định, bệnh nhân ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao vẫn kéo dài, có lúc lên tới 40 độ C; da và mắt ngày càng vàng, chức năng gan và thận suy giảm.

Ngày 14/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, sốt cao, nước tiểu vàng sẫm và xuất hiện các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Ngày 14/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị (Ảnh: BVCC)

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần xem xét. Tuy nhiên, việc xác định chính xác nguồn nhiễm khuẩn trong trường hợp cụ thể phải dựa trên kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để kết luận.

Sau khoảng 10 ngày điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện, tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục. Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân và tiếp tục cần hỗ trợ thở máy.

Có thực sự cần thiết để "thải độc gan"?

Theo cảnh báo của bác sĩ Mạc Duy Hưng, truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ nên thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng "bổ gan", "thải độc" hoặc làm đẹp không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích sức khỏe.

Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân và tiếp tục cần hỗ trợ thở máy (Ảnh BVCC)

Tự ý sử dụng các sản phẩm này qua đường tiêm truyền có thể dẫn đến những biến chứng như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác, tùy thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng "thải độc gan" không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch tại nhà, không sử dụng thuốc tiêm hoặc các sản phẩm làm đẹp, thải độc khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, đau bụng, khó thở, nổi ban, choáng váng hoặc tụt huyết áp sau tiêm truyền, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để cấp cứu, tránh chậm trễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.