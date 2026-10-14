Chia tay người yêu cũ, 5 năm sau tôi mềm lòng quay lại: Nào ngờ anh lộ nguyên hình, còn tuyên bố một câu khiến tôi chết lặng

5 năm trước, tôi và Đức từng sống thử với nhau được khoảng 6 tháng. Khi ấy, tôi yêu anh thật lòng nên mới quyết định dọn về chung một nhà, nghĩ rằng nếu hợp nhau thì chuyện kết hôn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cuộc sống chung nhanh chóng biến thành chuỗi ngày mệt mỏi. Đức thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều hôm tôi chẳng biết anh đi đâu, làm gì. Về đến nhà, anh cũng không chủ động phụ giúp việc gì, quần áo vứt lung tung, bát đũa ăn xong để nguyên trên bàn, nhà cửa bừa bộn đến mức tôi nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm.

Ban đầu, tôi còn nhẹ nhàng nhắc nhở, sau chuyển sang cáu gắt, còn Đức thì cho rằng tôi khó tính, chuyện nhỏ cũng làm ầm ĩ. Hai đứa cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Có những hôm nằm cạnh nhau mà chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Sau nửa năm, tôi quyết định chia tay vì không muốn mới yêu nhau đã sống trong cảnh mệt mỏi như vợ chồng già hết tình cảm.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc một thời gian dài. Tôi cũng từng tìm hiểu vài người nhưng không đi đến đâu. Bất ngờ cách đây một thời gian, Đức chủ động nhắn tin hỏi thăm rồi tìm cách gặp lại tôi. Anh nói ngày trước còn trẻ con, không biết trân trọng tình cảm, giờ đã thay đổi, chỉ mong tôi cho anh một cơ hội.

Thú thật, lần gặp lại ấy khiến tôi khá bất ngờ. Đức ăn mặc chỉn chu hơn, nói chuyện chín chắn, công việc cũng có vẻ ổn định. Anh không còn là chàng trai suốt ngày tụ tập, sống tùy tiện như trước. Anh còn chủ động nói đến chuyện tương lai, hứa sẽ nghiêm túc nếu hai đứa quay lại. Tôi nghĩ 5 năm đủ để một người trưởng thành, còn bản thân mình cũng không còn quá trẻ để cứ mãi tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo.

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Vậy là tôi đồng ý nối lại tình xưa, rồi dọn về sống chung với Đức lần thứ hai. Nhưng chỉ sau 3 tháng, những vấn đề cũ lại lần lượt xuất hiện. Anh bắt đầu đi sớm về khuya, nhà cửa bừa bộn, việc gì cũng chờ tôi nhắc. Khi tôi góp ý, Đức lại tỏ thái độ khó chịu, cho rằng tôi cứ thích soi mói và chẳng bao giờ hài lòng với anh.

Tôi thất vọng đến mức nói muốn chia tay. Không ngờ Đức chẳng những không níu kéo mà còn buông một câu khiến tôi nghẹn lời, anh bảo giờ chia tay, tôi cũng chẳng chắc kiếm được ai hơn anh, vậy thì cứ chấp nhận sống chung với tính cách của anh, rồi hai đứa kết hôn cho xong.

Điều khiến tôi băn khoăn không phải vì sợ không lấy được chồng, mà vì tôi đã dành cho Đức hai cơ hội, trong khi những điều khiến chúng tôi chia tay lần đầu vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cũng không thể phủ nhận mình vẫn có tình cảm với anh, vẫn mong những lời hứa trước đây không hoàn toàn là giả dối.

Gia đình tôi bắt đầu giục cưới vì thấy chúng tôi đã quay lại, còn Đức thì cho rằng tôi cứ lưỡng lự là đang làm khó anh. Tôi sợ nếu chia tay thêm lần nữa, mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng càng nghĩ đến cảnh sống cả đời với một người không chịu thay đổi, tôi càng thấy bất an. Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?