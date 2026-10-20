Vương Anh Ole công khai thời điểm yêu vợ hơn 5 tuổi sau chia tay tình cũ, gia thế vợ gây chú ý

Mới đây, thông tin Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Sau thời gian liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm nhưng vẫn giấu kín danh tính nửa kia, nam diễn viên sinh năm 1992 cuối cùng cũng chính thức để cô dâu Ngọc Mai xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc của bà xã hơn mình 5 tuổi, Vương Anh còn khiến nhiều người tò mò khi lần đầu công khai thời điểm cả hai bắt đầu làm quen. Đáng nói, một món quà mà Ngọc Mai dành tặng chồng trong ngày vui cũng trở thành chủ đề bàn luận, hé lộ phần nào độ chịu chi của cô nàng.

Đám hỏi của Vương Anh Ole và Ngọc Mai thu hút sự chú ý (Ảnh: Áo dài Hà Cúc)

Trên kênh TikTok cá nhân, Vương Anh Ole chia sẻ đoạn tin nhắn giữa anh và Ngọc Mai từ những ngày đầu làm quen. Theo nội dung được đăng tải, tin nhắn đầu tiên do nam diễn viên chủ động gửi đi xuất hiện vào cuối tháng 7/2025.

Thời điểm ấy, cả hai vẫn xưng hô chị - em, trò chuyện khá thoải mái và tán gẫu vui vẻ Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những dấu mốc hiếm hoi giúp dân tình hình dung rõ hơn về thời điểm chuyện tình của cặp đôi bắt đầu.

Vương Anh Ole công khai tin nhắn thời điểm làm quen vợ sau khi chia tay tình cũ (Ảnh: TikTok nhân vật)

Việc công khai đoạn hội thoại cũng phần nào giải đáp thắc mắc của cư dân mạng về chuyện tình cảm của Vương Anh Ole. Trước đó, nam diễn viên từng có mối tình được nhiều người biết đến và thông tin anh chia tay bạn gái cũ vào năm 2024 cũng khiến khán giả tò mò về khoảng thời gian anh bắt đầu mối quan hệ mới.

Chính vì vậy cách Vương Anh Ole đăng tải tin nhắn đầu tiên cũng phần nào ngầm phủ nhận những tin đồn, suy đoán chưa chính xác từ phía cộng đồng mạng liên quan đến chuyện tình cảm của mình.

Bên cạnh chuyện tình cảm, một khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi của Vương Anh Ole cũng khiến cộng đồng mạng chú ý. Anh chàng thể hiện thích thú khi nhận được món quà từ vợ là card màn hình Colorful GeForce RTX 5070 Battle AX, dòng linh kiện máy tính phục vụ nhu cầu chơi game và xử lý đồ họa.

Theo giá bán tham khảo tại một số cửa hàng máy tính, mẫu card màn hình này có giá khoảng 21-30 triệu đồng tùy nơi bán và thời điểm. Đây là món quà không hề nhỏ, đặc biệt với những người yêu thích công nghệ và gaming.

Món quà cưới trị giá hàng chục triệu đồng vợ Vương Anh dành tặng khiến netizen trầm trồ (Ảnh: TikTok nhân vật)

Màn tặng quà khiến nhiều người thích thú bởi Ngọc Mai dường như khá hiểu sở thích của chồng. Thay vì những món quà mang tính trang sức hay thời trang thường thấy, cô nàng lại chọn một món đồ công nghệ đúng nhu cầu của nửa kia. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ tâm lý, giàu có và chiều chồng của vợ Vương Anh Ole.

Được biết, Ngọc Mai (hay còn có nickname Mai Bừng) hiện sinh sống tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô làm thiết kế thời trang, đồng thời sở hữu một cửa hàng quần áo. Ngọc Mai hơn Vương Anh Ole 5 tuổi, song cả hai vẫn được nhận xét khá đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Trước khi tổ chức lễ ăn hỏi, cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng. Trên mạng xã hội, Ngọc Mai từng chia sẻ những hình ảnh đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và sum họp cùng gia đình với Vương Anh. Tuy nhiên, cả hai không thường xuyên công khai chuyện tình cảm theo cách trực diện, khiến nhiều người chỉ biết đến mối quan hệ này khi Vương Anh đăng tải những hình ảnh cầu hôn, thử váy cưới hay chụp ảnh cưới.

Cả hai có khoảng hơn 1 năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà (Ảnh: FBNV)

Vương Anh Ole, tên thật Trần Vương Anh, sinh năm 1992, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua sitcom Bộ tứ 10A8 và Những phóng viên vui nhộn. Sau đó, anh tiếp tục tham gia các dự án truyền hình như Về nhà đi con và Đi giữa trời rực rỡ. Đặc biệt, vai Thái trong bộ phim lên sóng năm 2024 giúp nam diễn viên một lần nữa được khán giả chú ý.

Ngoài diễn xuất, Vương Anh còn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với các nội dung về đời sống, giải trí, ẩm thực và du lịch. Anh thường xuyên đăng tải clip bắt trend, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và review quán ăn theo phong cách vui vẻ, hài hước, thu hút sự quan tâm của khán giả.