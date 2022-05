Yoona đẹp trong trẻo ở bộ phim đầu tay: Nhan sắc "đè bẹp" nữ chính Soo Ae, phát hiện điều thú vị sau 15 năm

Nhan sắc lấn át nữ chính của Yoona trong Chuyện tình 9 và 2

Thời điểm hiện tại, Yoona không chỉ được nhớ đến như một thành viên của SNSD mà còn là một diễn viên với nhiều tác phẩm thành công. Lùi lại quá khứ về năm 2007, đó là khi cô nàng bắt đầu dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 với bộ phim Chuyện tình 9 và 2 (Two Outs in the Ninth Inning).

Dù chỉ là một nhân vật phụ, thế nhưng xét riêng về góc độ nhan sắc thì có lẽ với chẳng ít khán giả, Shin Joo Young (Yoona) hoàn toàn lấn át nữ chính Hong Nan Hee (Soo Ae).

Visual đỉnh cao của Yoona thời còn đóng Chuyện tình 9 và 2.

Nhan sắc của Yoona lấn át cả nữ chính Soo Ae.

Bất ngờ với kiểu tóc 15 năm không lỗi thời của Yoona trong Chuyện tình 9 và 2

Đáng chú ý, trong số các kiểu tóc mà nhà tạo mẫu thiết kế cho Yoona, có một kiểu tóc không những đẹp mà còn rất "mốt". Ngay ở thời điểm hiện tại, tức là đã 15 năm sau khi bộ phim được phát sóng, nó vẫn không hề lỗi thời. Trái lại, thật khó để chúng ta thấy ai đó cắt mái tóc giống như Soo Ae ngày ấy.

Đây chính là kiểu tóc 15 năm không lỗi mốt của Yoona.

Trong năm 2022, Yoona và Soo Ae đang có dự án gì?

Trong năm 2022, có lẽ chúng ta sẽ không được thưởng thức bộ phim nào của Soo Ae . Trong khi đó với Yoona, đây lại là một năm bận rộn khi cô sẽ góp mặt trong 4 dự án phim, đó là: King the land (đóng cùng Lee Joon Ho), Big Mouth (đóng cùng Lee Jong Suk), Confidential Assignment 2: International (đóng cùng Hyun Bin) và 2 O'clock Date (đóng cùng Ahn Bo Hyun).





https://afamily.vn/yoona-dep-trong-treo-o-bo-phim-dau-tay-nhan-sac-de-bep-nu-chinh-soo-ae-phat-hien-dieu-thu-vi-sau-15-nam-20220430171750761.chn