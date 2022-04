Duy "Thương ngày nắng về" bản Hàn: Từng đóng chung với IU và Yoona, tạo hình cổ trang trong "Người tình ánh trăng" gây sốc

Thời điểm hiện tại, nhân vật Duy trong Thương ngày nắng về do Đình Tú thủ vai đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Còn ở trong nguyên tác Mother of mine, nhân vật này tên Han Tae Joo và do nam diễn viên Hong Jong Hyun đảm nhận.

Nhan sắc của Hong Jong Hyun và Đình Tú.

Hong Jong Hyun sinh ngày 2/2/1990 và là một nam diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Jong Hyun hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn kể từ năm 2007 cho đến nay. Công ty đại diện của anh lúc này là WIDMAY Entertainment.

3 vai diễn đáng nhớ nhất của Hong Jong Hyun - Duy "Thương ngày nắng về" bản Hàn

Như đã đề cập bên trên, Hong Jong Hyun hóa thân thàn thiếu gia Han Tae Joo trong Mother of mine. Đây là một trong những nhân vật chính, còn Mother of mine cũng được xem là một bộ phim thành công về đề tài gia đình. Thế nhưng ngoài Han Tae Joo, còn có 2 vai diễn khác giúp anh chàng để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Wang Yo - Người tình ánh trăng

Năm 2016, Hong Jong Hyun góp mặt trong bộ phim Người tình ánh trăng - đóng cùng ''em gái quốc dân'' IU, ''bát ca" Kang Ha Neul và '"tứ ca" Lee Jun Ki. Trong phim, anh hóa thân thành tam hoàng tử Wang Yo, một người nham hiểm và có dã tâm lớn. Wang Yo từng có lúc ngự trên ngai vàng, nhưng sau đó anh ta lại phải nhận cái kết đầy đau đớn.

Chứng kiến Jong Hyun vào vai Wang Yo, nhiều fangirl có lẽ đã phải thốt lên rằng: "Đẹp trai mà trông đểu quá anh ơi".

Tạo hình và thần thái đầy khí chất hoàng tộc của Jong Hyun trong Người tình ánh trăng.

Wang Rin - Khi nhà vua yêu

Nếu như ở bộ phim Người tình ánh trăng, Hong Jong Hyun vào vai phản diện Wang Yo thì ở Khi nhà vua yêu, anh lại vào vai nam phụ "nhà nhà mến, người người thương" Wang Rin. Cho những ai chưa biết, đây là bộ phim mà Hong Jong Hyun hợp tác cùng 2 ngôi sao đình đám Yoona (SNSD) và Im Si Wan.

Khi nhà vua yêu kể về cuộc đời của thế tử Wang Won (Im Si Wan), tiểu thư con nhà Phán sự Han Eun San (Yoona), chàng hộ vệ Wang Rin và tam giác tình yêu giữa họ.

Chắc chắn nhiều khán giả đã dành tình cảm cho nhân vật Wang Rin khi xem phim. Đó là một chàng trai rất thanh lịch và sống nặng tình. Anh luôn hết lòng vì Wang Won, đồng thời dành cho Eun San một tình yêu to lớn nhưng thầm lặng.

Cũng bởi vào vai một nhân vật như vậy, tạo hình, thần thái của anh trong phim cũng trái ngược hoàn toàn với nhân vật Wang Yo của Người tình ánh trăng.

Tạo hình của Hong Jong Hyun trong poster phim Khi nhà vua yêu.

Thần thái "tình cảm ra mặt" của Hong Jong Hyun khi vào vai Wang Rin.

Nét đau khổ của nhân vật cũng được anh thể hiện rất tốt.

Wang Rin của Khi nhà vua yêu là nhân vật có tính cách đối lập với Wang Yo của Người tình ánh trăng.

Phim điện ảnh đáng xem của Hong Jong Hyun

Bên cạnh các bộ phim truyền hình, Hong Jong Hyun cũng tham gia các dự án điện ảnh. Dưới đây là một số tác phẩm thú vị do anh chàng đóng chính.

Chàng trai đến từ xứ sở thần tiên (Alice: Boy From Wonderland)

Ở Chàng trai đến từ xứ sở thần tiên, Hong Jong Hyun đóng vai nam chính Hwan, trong khi nữ chính Hye Joong do Jung So Min thủ vai. Câu chuyện phim là hành trình đi tìm lại đoạn ký ức đã mất của Hye Joong tại ngôi biệt thự cũ đầy cánh hoa rơi tên Wonderland.

Poster phim Chàng trai đến từ xứ sở thần tiên.

Tạo hình của nhân vật Hwan do Hong Jong Hyun thủ vai.

Những giấc mơ chập chờn, những mảnh hồi ức đầy máu và một chàng trai tên Hwan đã giúp Hye Joong tìm về thứ mình cần. Nhưng không chỉ vậy, ở Chàng trai đến từ xứ sở thần tiên, bạn sẽ còn bắt gặp một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn mà Hwan dành cho Hye Joong. Với 2 tiếng dành cho bộ phim, tin rằng các khán giả sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian.

Sui gia đại chiến

Ở Sui gia đại chiến, anh vào vai Han Chul Soo, con trai duy nhất của hai tay tội phạm khét tiếng. Cha anh đánh cắp các vật thể văn hóa, trong khi mẹ anh là một "thánh" làm giả tài liệu.

Ngược lại, Jin Se Yeon hóa thân thành cựu vận động viên đấu kiếm Park Young Hee và hiện là người của lực lượng cảnh sát. Xuất thân từ một gia đình cảnh sát, thế nhưng Young Hee lại đem lòng yêu Chul Soo. Khi cặp đôi tuyên bố ý định kết hôn, tất cả người lớn đều phản đối. Nhằm lấy lòng bố vợ tương lai, Chul Soo hứa rằng anh sẽ vượt qua kỳ thi cảnh sát.

Vẻ ngoài có phần "ngô ngố" của Hong Jong Hyun khi hóa thân thành Han Chul Soo trong phim Sui gia đại chiến.

Khi ngày thi gần đến, cha mẹ Chul Soo đã dùng đến những biện pháp khó tin để phá hoại đám cưới và tương lai của con trai trong ngành "bảo vệ công lý". Lúc này, Young Hee nhận lệnh điều tra một vụ án giết người hàng loạt. Và Chul Soo với những gì đã học được từ cha mẹ mình đã quyết định sẽ giúp bạn gái một tay.

Hong Jong Hyun có phim gì trong năm 2022?

Trong năm 2022, sẽ có một bộ phim của nam diễn viên ra mắt khán giả, đó là web-drama Ants Are Riding - kể về những người tham gia thị trường chứng khoán. Nhờ các sự kiện xảy ra trong phim, họ hiểu hơn về cuộc sống, tình bạn cũng như là cả tình yêu.

Dễ thấy, dù không phải một tên tuổi hạng A trên màn ảnh xứ Hàn thế nhưng Hong Jong Hyun lại là một diễn viên thực lực và không hề bị "một màu". Hy vọng rằng trong thời gian tới, anh sẽ có cơ hội góp mặt trong những dự án đình đám, qua đó ghi dấu ấn đậm nét hơn trong lòng khán giả.

