Đây chắc chắn là tạo hình "tam tòng tứ đức" nhất của Yoona trong các bộ phim truyền hình

Tạo hình thục nữ truyền thống của Yoona trong Cơn mưa tình yêu

Xuất phát điểm là một idol Kpop, thế nhưng Yoona (SNSD) đã gặt hái được khá nhiều thành công khi đá chéo sang sự nghiệp diễn xuất. Cô đã tham gia nhiều bộ phim đáng chú ý, một trong số đó là Cơn mưa tình yêu (Love rain), đóng cùng Jang Geun Suk.

Trong phim, cô không chỉ đảm nhận vai chính Jung Ha Na mà còn thủ vai Kim Yoon Hee (mẹ của Ha Na) hồi trẻ. Hóa thân thành cô sinh viên theo tuýp con gái truyền thống trong những năm 70, Yoona toát lên vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, thục nữ:

Kim Yoon Hee chắc chắn là mẫu bạn gái trong mơ của nhiều anh chàng.

Vẻ đẹp này có u mê không cơ chứ?

Hai nhân vật Kim Yoon Hee (Yoona) và Seo In Ha (Jang Geun Suk) trong Cơn mưa tình yêu.



Yoona mang nét đẹp dịu dàng trời sinh, vì vậy vai Kim Yoon Hee thời trẻ như đo ni đóng giày cho cô.

Cơn mưa tình yêu có nội dung gì?

Cơn mưa tình yêu bắt đầu bằng cuộc tình giữa Kim Yoon Hee và Seo In Ha. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yoon Hee ngồi an tĩnh đọc sách, In Ha đã trúng tiếng sét ái tình. Họ là tình đầu của nhau, nhưng câu chuyện tình yêu giữa hai người lại kết thúc dang dở.

Nhiều năm sau, Yoon Hee đã trở thành mẹ của cô con gái đáng yêu Jung Ha Na. Trong khi đó, In Ha cũng có cậu con trai là nhiếp ảnh gia Seo Joon. Ha Na và Seo Joon yêu nhau, nhưng rồi đã có những vấn đề nảy sinh khi hai người phát hiện ra sự thật về mối quan hệ của bố mẹ mình.





https://afamily.vn/day-chac-chan-la-tao-hinh-tam-tong-tu-duc-nhat-cua-yoona-trong-cac-bo-phim-truyen-hinh-20220425131617503.chn