Yoo Ah In thường xuyên sử dụng chất cấm tại Itaewon, nghi vấn liên quan tới thảm họa giẫm đạp khiến 153 người thiệt mạng bị đào lại

Những ngày vừa qua, truyền thông Hàn Quốc liên tục cập nhật thông tin liên quan tới vụ điều tra sử dụng chất cấm của Yoo Ah In.

Hiện tại, phía cảnh sát đang điều tra về việc Yoo Ah In có nhiều đồng phạm cùng sử dụng chất cấm. Bên cạnh đó, có thông tin nói rằng, Yoo Ah In cùng các đồng phạm thường xuyên sử dụng chất cấm tại một CLB của người quen tại Itaewon.

Yoo Ah In hiện vẫn đang bị điều tra vì vụ sử dụng chất cấm

Theo các phương tiện truyền thông, kể từ tháng 10/2022, Yoo Ah In và những người quen thường xuyên bị bắt gặp ở Lounge A, Club B và Club C của Itaewon. "Ảnh đế" thường lựa chọn những chỗ ngồi kín đáo và tối. Nguồn tin tiết lộ, nhóm của Yoo Ah In không bao giờ gọi nhiều rượu, nhưng trông lúc nào cũng như đang rất say.

Điều này vô tình khiến công chúng nhớ lại nghi vấn Yoo Ah In được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa giẫm đạp tại Itaewon vào lễ hội Halloween tháng 10 năm ngoái.

Theo đó, khi vụ việc xảy ra, một nguồn tin nói rằng, nguyên nhân khiến đám đông kích động, đổ xô tới xem là do sự xuất hiện của một nghệ sĩ. Người đó được cho là Yoo Ah In vì nam tài tử này sống ở khu Itaewon.

Thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp tại Itaewon, Yoo Ah In từng bị nghi là nguyên nhân

Tuy nhiên, thời điểm đó, phía đại diện của Yoo Ah In đã lên tiếng phủ nhận thông tin và nói rằng đây là điều vô căn cứ. Bởi lẽ, nam diễn viên đã rời Hàn Quốc từ ngày 29/10/2022 theo lịch trình làm việc và không liên quan tới vụ giẫm đạp.

Nguồn: Sport Chosun, Twitter