Mối quan hệ hiếm có trong showbiz: Yoo Ah In gặp nạn, Song Hye Kyo phải đi cầu cứu bác sĩ và xin tư vấn pháp lý

Ngày 6/2/2023, kênh News 9 của TV Chosun đã đưa tin về việc một nam diễn viên hàng đầu tạm gọi là A đã bị cảnh sát điều tra do vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Sau đó 2 ngày, công ty quản lý của Yoo Ah In - công ty United Artists Agency (UAA) ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra do tình nghi sử dụng chất cấm propofol. Ngay sau đó, Yoo Ah In cũng đã bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.

Gần 2 tháng trôi qua, quá trình điều tra của Yoo Ah In vẫn đang được tiếp tục với hàng loạt các thông tin trái chiều chưa xác minh được độ chính xác. Tối ngày 23/2, TV Chosun đã công bố độc quyền kết quả xét nghiệm tóc và các nang lông trên cơ thể của Yoo Ah In.

Theo đó, tài tử dương tính với cả cần sa và chất cấm propofol. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nam diễn viên có sử dụng chất cấm này theo thói quen hay không. Tối ngày 1/3, bản tin News 9 của TV Chosun đã công bố kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In.

Theo đó, Cơ quan Pháp y Quốc gia đã phát hiện Yoo Ah In dương tính với tận 4 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin, cocain. Hiện tại phía Cơ quan Pháp y đã bàn giao kết quả này cho phía cảnh sát tiếp tục điều tra.

Sáng 27/3, Yoo Ah In đã xuất hiện tại Đội điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát Seoul. Đây là lần đầu tiên tài tử lộ diện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 loại chất cấm gồm cần sa, propofol, cocain và ketamin.

Scandal của Yoo Ah In không chỉ dừng lại tới việc nam diễn viên vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy mà thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy liều lượng propofol của Yoo Ah In và số lần anh ấy sử dụng chúng ở mức gần như gây chết người. Yoo Ah In đã sử dụng 4400 ml propofol chỉ trong năm 2021 và số lần lên tới tổng cộng 73 lần.

Điều này được hiểu rằng trung bình khoảng 60 ml được sử dụng cho mỗi lần thăm khám. Thông thường, 15 đến 20 ml là lượng thích hợp để sử dụng khi thực hiện nội soi dạ dày, nhưng Yoo Ah In đã tiêm gấp ba lần mỗi lần. Vì vậy, khi Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra, nhiều người cho rằng anh đã thật sự được "cứu sống" chứ không chỉ đơn thuần là bị bắt giữ.

Trong suốt thời gian ồn ào của Yoo Ah In, có không ít người đã nhắc tên Song Hye Kyo và tò mò động thái của người đẹp. Bởi trước đó, mối quan hệ của Song Hye Kyo và Yoo Ah In vô cùng tốt đẹp.

Truyền thông tiết lộ, Song Hye Kyo đang nhờ cậy các mối quan hệ của mình để giúp đỡ Yoo Ah In phục hồi sau những tranh cãi.

Một nguồn tin cho biết, các bác sĩ và luật sư đã chứng kiến Song Hye Kyo nỗ lực thế nào để giúp đỡ Yoo Ah In. Nguồn tin này tiết lộ rằng Song Hye Kyo trực tiếp nói chuyện với chuyên gia để điều trị cho nam diễn viên và gặp gỡ tư vấn pháp lý khi Yoo Ah In vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Không chỉ vậy, Song Hye Kyo còn liên tục động viên Yoo Ah In phối hợp cùng các bác sĩ để điều trị.

Tình bạn kéo dài hàng chục năm của Yoo Ah In và Song Hye Kyo đã nhận được sự ngưỡng mộ của người hâm mộ bởi những tình bạn khác giới là điều khá hiếm trong làng giải trí. Không chỉ liên tục ủng hộ sự nghiệp của đối phương, cả hai còn không rời xa bạn mình cả những tình huống khó khăn nhất.

Năm 2021, Song Hye Kyo trở lại sau 1 khoảng thời gian dài khó khăn vì ly hôn, chính Yoo Ah In đã chia sẻ hình ảnh của người chị thân thiết cùng lời nhắn nhủ chân thành: "Xin chúc mừng. Một khởi đầu mới! Một Song Hye Kyo thậm chí còn mới hơn". Nữ diễn viên đã thể hiện tình cảm của mình và đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc trái tim.