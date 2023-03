Công khai ủng hộ Yoo Ah In giữa cơn bão chỉ trích, vợ ca sĩ huyền thoại xứ Hàn bị "ném đá" kịch liệt

Sau khi trình diện điều tra vì dương tính với 4 chất cấm vào ngày 27/3, Yoo Ah In đã đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Trong bài đăng này, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" gửi lời xin lỗi tới khán giả. Đồng thời, nam diễn viên cũng muốn xin lỗi từng đồng nghiệp vì anh mà chịu ảnh hưởng tiêu cực trong suốt thời gian vừa qua.

Bên dưới bài đăng của Yoo Ah In, công chúng đã để lại nhiều bình luận trái chiều. Có rất nhiều ý kiến chỉ trích anh, nhưng cũng có người hâm mộ động viên Yoo Ah In. Tuy nhiên, netizen xứ Hàn đã rất ngạc nhiên khi Kim Song - vợ của Kang Won Rae, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Clon cũng bình luận ủng hộ Yoo Ah In: "Chị đang đợi em. Em biết chị là người hâm mộ số 1 của em từ ngày đầu tiên, phải không nào? Em thật chân thành!".

Vợ của nam ca sĩ Kang Won Rae...

... đã để lại bình luận gây tranh cãi trên trang cá nhân của Yoo Ah In

Kang Won Rae là thành viên nhóm nhạc huyền thoại Clon trong thập niên 1990, cùng với DJ Koo (chồng Từ Hy Viên)

Nhiều netizen đã lên tiếng chỉ trích hành động của Kim Song. Theo họ, với tư cách là người nổi tiếng, cô không nên công khai ủng hộ một ngôi sao tai tiếng như vậy: "Cô ấy có thể gửi lời nhắn riêng tư qua Kakao Talk", "Cô này bị sao vậy, cô cũng có con cơ mà", "Sao có thể khen người dùng đến 4 loại chất cấm 'chân thành', loại chân thành gì vậy?"...

Rất hiếm có trường hợp các ngôi sao công khai ủng hộ đồng nghiệp dính tai tiếng tại showbiz. Trong trường hợp của Yoo Ah In, bạn thân Song Hye Kyo được cho là đang nhờ cậy các mối quan hệ của mình để giúp đỡ Yoo Ah In. Một nguồn tin tiết lộ rằng Song Hye Kyo trực tiếp nói chuyện với chuyên gia để điều trị cho nam diễn viên và gặp gỡ tư vấn pháp lý khi Yoo Ah In vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Không chỉ vậy, Song Hye Kyo còn liên tục động viên Yoo Ah In phối hợp cùng các bác sĩ để điều trị. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề có bất kỳ tương tác công khai nào với người em thân thiết.

Yoo Ah In đã ra trình diện điều tra vào ngày 27/3

Song Hye Kyo được cho là đã giúp đỡ Yoo Ah In rất nhiều, nhưng cô không tương tác công khai với người em thân thiết

Nguồn: Koreaboo