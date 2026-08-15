Yêu nhau 9 tháng tôi mới biết công việc thật sự của bạn gái, trớ trêu thay người phát hiện lại chính là anh họ tôi

Tôi và bạn gái yêu nhau được 9 tháng, chúng tôi chưa cưới nhưng tình cảm khá nghiêm túc, hai bên gia đình cũng đã biết nhau. Tôi từng nghĩ sau này nếu mọi chuyện thuận lợi thì khoảng 1 năm nữa sẽ tính chuyện cưới xin.

Trong mắt tôi, bạn gái là người khá kín tiếng. Cô ấy nói đang làm kế toán cho một công ty tư nhân, công việc không quá nhàn nhưng thu nhập ổn. Vì tôi cũng đi làm cả ngày nên hai đứa không kiểm soát nhau quá nhiều. Có hôm cô ấy về muộn, tôi hỏi thì cô ấy bảo bận tăng ca, phải ở lại xử lý sổ sách.

Tôi chưa từng nghĩ ngợi gì. Cho đến tuần trước, anh họ rủ tôi đi uống cà phê. Hai anh em đang ngồi nói chuyện thì anh bất ngờ kể chuyện tối hôm trước đi hát karaoke cùng mấy người bạn thì gặp bạn gái tôi làm nhân viên bưng nước rót bia trong đó.

Tôi nghe xong còn tưởng anh nói đùa. Tôi hỏi lại mấy lần, vì không thể tin được. Anh họ khẳng định chắc chắn, anh ấy đã gặp bạn gái tôi 1 lần và có ấn tượng tốt nên không thể nhầm với người khác. Tôi ngồi chết lặng. Điều khiến tôi sốc không chỉ là việc cô ấy làm ở quán karaoke mà việc cô ấy nói dối mình làm kế toán.

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Tối hôm đó, tôi hẹn cô ấy ra gặp riêng. Tôi không nói ngay chuyện anh họ nhìn thấy cô ấy, chỉ hỏi công việc hiện tại thế nào?

Cô ấy vẫn kể chuyện công ty như bình thường. Đến lúc tôi nói mình đã biết cô ấy làm ở quán karaoke, sắc mặt cô ấy thay đổi hẳn. Một lúc sau, cô ấy thừa nhận đúng là có làm ở đó. Công việc kế toán chỉ là câu chuyện cô ấy nói với tôi và gia đình vì sợ mọi người đánh giá.

Cô ấy giải thích rằng ban ngày từng xin làm kế toán nhưng lương không cao, sau đó có người quen giới thiệu công việc ở quán karaoke. Làm buổi tối, tiền tốt hơn nên cô ấy nhận. Cô ấy chỉ bưng nước, rót bia, dọn phòng và phục vụ khách chứ không làm những chuyện khác.

Tôi nghe hết nhưng trong lòng vẫn rất rối. Tôi hỏi tại sao yêu nhau 9 tháng mà cô ấy không nói thật? Cô ấy bảo vì biết tôi sẽ phản đối, sợ tôi nghĩ cô ấy không đứng đắn rồi chia tay.

Câu đó khiến tôi càng khó chịu. Nếu cô ấy nói ngay từ đầu, có thể tôi sẽ bất ngờ, thậm chí không thích công việc ấy, nhưng ít nhất tôi còn có cơ hội tự quyết định mình có chấp nhận hay không. Bây giờ tôi lại biết sự thật từ miệng người khác, nghe thật xấu hổ. Tôi có nên chia tay không?