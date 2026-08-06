Mẹ bạn trai nhắn cho tôi một tin sau buổi đầu về ra mắt, đọc xong tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ

Tôi và bạn trai yêu nhau gần hai năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt. Hôm ấy, tôi dậy từ sớm chuẩn bị quà, phụ mẹ anh nấu cơm, dọn bàn rồi rửa bát sau bữa ăn. Mẹ anh liên tục khen tôi khéo léo, còn nắm tay bảo: "Lâu lắm nhà cô mới có không khí vui như hôm nay. Rảnh thì lại về chơi nhé". Nghe vậy, tôi nghĩ mình đã có một buổi gặp gỡ khá trọn vẹn.

Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, điện thoại hiện thông báo tin nhắn của mẹ anh. Tôi mở ra với tâm trạng rất thoải mái vì nghĩ bà chỉ hỏi thăm đã về đến nơi chưa. Thế nhưng, nội dung phía sau lại khiến tôi ngồi lặng rất lâu.

Bà viết rằng bà rất quý tôi vì thấy tôi lễ phép, chăm chỉ và biết để ý mọi người. Sau đó bà nhắn thêm, nếu hai đứa xác định cưới nhau thì tôi nên cân nhắc việc học tiếp. Bà nói con gái không cần học quá cao, cũng không nên quá mải mê sự nghiệp. Theo bà, phụ nữ sau khi kết hôn nên dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con và vun vén gia đình thì cuộc sống mới bền lâu.

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Đọc xong tin nhắn, tôi không giận. Tôi hiểu đó là suy nghĩ của một người phụ nữ thuộc thế hệ trước. Điều khiến tôi băn khoăn hơn là liệu người sẽ sống cùng tôi cả đời có nghĩ như mẹ anh hay không.

Hôm sau, tôi đưa điện thoại cho bạn trai đọc. Anh xem rất nhanh rồi cười: "Mẹ anh chỉ lo cho tụi mình thôi, em đừng suy nghĩ nhiều".

Tôi hỏi lại: "Còn anh thì sao? Anh có nghĩ em nên dừng việc học sau khi cưới không?".

Anh im lặng vài giây rồi trả lời: "Thật ra nếu sau này em học ít lại để dành thời gian cho gia đình thì cũng tốt. Công việc ổn định là được, phụ nữ đâu nhất thiết phải cố học cao".

Tôi không nói thêm câu nào nữa.

Lần đầu tiên sau gần hai năm yêu nhau, tôi nhận ra giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn về cách nhìn cuộc sống. Tôi đang học cao học vì đó là mục tiêu mình theo đuổi từ nhiều năm trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc học khiến mình trở thành một người vợ hay người mẹ kém đi. Tôi tin một người phụ nữ vẫn có thể vừa phát triển bản thân, vừa chăm lo cho gia đình nếu có một người bạn đời biết chia sẻ.

Một tuần sau, tôi chủ động nói lời chia tay. Bạn bè đều bất ngờ, ai cũng bảo tôi chỉ vì một tin nhắn mà từ bỏ mối tình hai năm thì quá đáng tiếc.

Nhưng tôi biết, điều khiến tôi dừng lại không phải là tin nhắn của mẹ anh. Bà có quyền giữ quan điểm của mình. Điều quan trọng là người đàn ông tôi định kết hôn cũng lựa chọn cùng một cách nghĩ ấy.

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu. Hôn nhân còn cần hai người có thể tôn trọng ước mơ và lựa chọn của nhau. Nếu ngay từ khi chưa cưới, một người đã phải từ bỏ điều mình trân trọng nhất để làm hài lòng gia đình đối phương, thì rất có thể sau này sẽ còn nhiều sự đánh đổi khác.

Tôi không nghĩ ai đúng, ai sai. Chỉ là mỗi người đều có quyền chọn một cuộc sống phù hợp với giá trị mình theo đuổi. Và đôi khi, dừng lại trước đám cưới lại là quyết định tử tế nhất dành cho cả hai.