Louis Phạm đoàn tụ bạn trai Việt kiều, tình cảm mặn nồng sau biến cố, khoe được "đàng trai" tặng hẳn ô tô

Mới đây, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai Việt kiều Phong Lê. Sau một thời gian đối diện với nhiều ồn ào, cô dường như đã trở lại với nhịp sống riêng, dành thời gian ở bên người yêu và tận hưởng những ngày tháng tại Mỹ. Trong hình ảnh mới, Louis Phạm được bạn trai đến đón ở sân bay Mỹ. Cô nàng diện trang phục đơn giản, để tóc dài tự nhiên, còn bạn trai mặc áo polo trắng và đeo kính. Cả hai đứng cạnh nhau khá tình cảm, tạo cảm giác như một buổi hẹn hò đời thường, chứng minh tình cảm vẫn mặn nồng sau biến cố đời tư.

Louis Phạm đoàn tụ bạn trai Việt kiều tại Mỹ (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý hơn cả là những tiết lộ liên quan đến những chiếc xế hộp đắt đỏ của Phong Lê. Trong đoạn video được Louis Phạm chia sẻ, cô hé lộ hình ảnh bạn trai sử dụng một xế hộp màu trắng. Dòng chữ xuất hiện trên video khiến dân mạng chú ý: “Xe đầu tiên, vì mình bảo thích xe điện nên ảnh đi mua luôn". Đến chiếc xe thứ hai, cựu hotgirl TDDC cho biết bạn trai bảo mình tập lái và hứa sẽ cho mình xe. Đến chiếc ô tô thứ 3, bạn trai Louis Phạm mua vì sở thích, 6 tháng sẽ mua một xe mới.

Louis Phạm khoe những chiếc xe của bạn trai (Ảnh: TTNV)

Không chỉ đơn thuần khoe những chiếc xe của bạn trai, Louis Phạm còn khiến nhiều người thích thú trước cách người yêu đáp ứng sở thích của cô. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc mới cho thấy Louis Phạm cực kỳ được cưng chiều, và cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng thời gian bên nhau sau những biến động thời gian qua.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Louis Phạm dính ồn dào đời tư. Nữ TikToker xác nhận rút khỏi The Face Vietnam 2026, cho biết bản thân cần một khoảng lặng để giải quyết những vấn đề cá nhân, nhìn nhận lại mọi thứ và cân bằng cuộc sống. Động thái này càng khiến những hình ảnh mới của cô và bạn trai được chú ý. Cả hai từng trải qua một giai đoạn “gương vỡ lại lành” sau khi công khai chia tay vì khoảng cách địa lý.

Louis Phạm tình cảm bên người yêu sau những biến cố (Ảnh: TTNV)

Phong Lê được biết đến là một Việt kiều Mỹ, sinh năm 2002 và hiện làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu nha khoa. Cặp đôi từng công khai hẹn hò từ khoảng năm 2024 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Louis Phạm cũng nhiều lần sang Mỹ thăm bạn trai và gia đình.