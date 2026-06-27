Yêu nhau 2 năm không sao, đến lúc sống chung nhìn mỗi lần bạn gái bê mâm cơm ra là tôi hốt hoảng, lo cho "giấc mơ" của mình

Trước khi kết hôn, nhiều cặp đôi thường dành thời gian tìm hiểu tính cách, quan điểm sống hay cách đối xử với gia đình hai bên. Nhưng có một điều rất dễ bị bỏ qua, đó là cách tiêu tiền. Chỉ đến khi bắt đầu sống chung, mọi khoản chi đều hiện rõ thì người ta mới nhận ra khác biệt về tư duy tài chính có thể trở thành một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn lớn nhất. Câu chuyện của Hiền và Quân cũng bắt đầu từ những bữa cơm tưởng như rất bình thường.

Ăn uống là khoản không nên tiếc

Hiền và Quân yêu nhau gần 2 năm. Cả hai chuyển về sống chung được 3 tháng để chuẩn bị cho đám cưới dự định tổ chức vào cuối năm. Thu nhập của hai người cộng lại hơn 30 triệu mỗi tháng, đủ để có cuộc sống khá thoải mái nếu biết cân đối.

Hồi mới yêu, Hiền là người khá tiết kiệm. Đi siêu thị luôn so sánh giá, săn khuyến mãi, lên thực đơn cả tuần để tránh lãng phí. Chính điều đó khiến Quân rất yên tâm khi nghĩ đến tương lai.

Thế nhưng từ khi sống chung, Quân bắt đầu thấy Hiền thay đổi.

Tủ lạnh lúc nào cũng đầy những loại thực phẩm đắt tiền. Thịt bò nhập, cá hồi, tôm hùm đông lạnh, trái cây ngoại, các loại hạt, sữa hữu cơ, dầu ô liu, yến mạch, thực phẩm chức năng... Hầu như tuần nào Hiền cũng đặt thêm hàng.

Có hôm Quân nhìn hóa đơn mua thực phẩm gần 4 triệu chỉ cho vài ngày ăn mà giật mình. Quân hỏi thì Hiền trả lời rất thản nhiên rằng: "Ăn uống là khoản không nên tiếc. Sức khỏe cũng từ ăn uống mà ra. Bây giờ mình ăn sạch, ăn ngon thì sau này đỡ tiền viện phí".

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Lý lẽ ấy nghe không sai, Quân cũng đồng ý rằng ăn uống là khoản cần đầu tư. Nhưng điều khiến anh lo là mức đầu tư ấy đang vượt quá khả năng tài chính.

Anh thử ngồi cộng lại các khoản chi. Chỉ riêng tiền thực phẩm mỗi tháng đã hơn 10 triệu. Cộng tiền thuê nhà, điện nước, xăng xe, hiếu hỉ, quần áo, cà phê với bạn bè và các chi phí phát sinh khác, số tiền còn lại để tiết kiệm chẳng đáng là bao. Trong khi cả hai từng đặt mục tiêu trong vòng 5 năm sẽ mua được căn hộ đầu tiên. Nhưng hễ góp ý thì Hiền cho là sức khỏe quan trọng hơn, có sức khỏe, chăm chỉ làm ăn thì sớm muộn cũng mua được nhà, đừng như những cặp vợ chồng khác, tiết kiệm để mua nhà rồi mua được nhà thì phải vào viện chữa bệnh.

Quân hiểu nỗi lo của Hiền, nhưng hai người chưa cưới, chưa có con, chưa phải trả góp. Nếu ngay giai đoạn dễ tích lũy nhất mà đã không để dành được thì vài năm nữa, khi có thêm con nhỏ, thêm nhiều khoản phát sinh, mục tiêu mua nhà sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Đó cũng là lần đầu tiên Quân nhận ra rằng yêu nhau không chỉ cần chung sở thích hay cảm xúc, mà còn cần chung cách nhìn về đồng tiền và những ưu tiên trong cuộc sống, cứ đà này "giấc mơ" mua nhà trong 5 năm tới của anh sẽ tan tành.

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Nguyên tắc để thu nhập hơn 30 triệu vẫn mua được nhà trong 5 năm

Với tổng thu nhập khoảng hơn 30 triệu mỗi tháng, mục tiêu mua căn hộ đầu tiên sau 5 năm hoàn toàn không phải là điều quá xa vời nếu cả hai có kế hoạch rõ ràng.

Điều đầu tiên là thống nhất mục tiêu tài chính. Nếu xác định 5 năm nữa sẽ mua nhà thì mọi khoản chi nên được nhìn dưới góc độ: khoản nào giúp tiến gần mục tiêu, khoản nào chỉ mang lại sự hài lòng ngắn hạn. Khi hai người cùng chung đích đến, việc cắt giảm chi tiêu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thứ hai là đặt nguyên tắc "tiết kiệm trước, chi tiêu sau" . Ngay khi nhận lương, nên chuyển trước khoảng 35-40% thu nhập vào tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư an toàn. Với thu nhập hơn 30 triệu, nếu đều đặn để dành khoảng 12-15 triệu mỗi tháng, sau 5 năm có thể tích lũy được khoảng 720-900 triệu đồng, chưa kể phần lãi từ tiền gửi hoặc đầu tư phù hợp. Đây có thể trở thành khoản vốn ban đầu để mua nhà và giảm đáng kể số tiền phải vay.

Thứ ba là xây dựng ngân sách cho từng nhóm chi tiêu. Riêng tiền ăn uống nên giới hạn trong khoảng 20-25% tổng thu nhập. Ăn đủ chất không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải dùng thực phẩm đắt tiền. Thực phẩm theo mùa, nguồn gốc rõ ràng, kết hợp đa dạng giữa thịt, cá, trứng, đậu, rau xanh vẫn có thể tạo nên chế độ dinh dưỡng tốt với chi phí hợp lý.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng mua nhà là một hành trình dài. Không ai muốn đánh đổi sức khỏe để lấy tiền, nhưng cũng không nên viện lý do chăm sóc sức khỏe để chi tiêu vượt khả năng. Một kế hoạch tài chính bền vững luôn là sự cân bằng giữa chất lượng cuộc sống hiện tại và sự an tâm trong tương lai. Khi cả hai cùng thống nhất được điểm cân bằng đó, mục tiêu sở hữu ngôi nhà đầu tiên sau 5 năm sẽ thực tế hơn rất nhiều.