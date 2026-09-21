Yêu chú ruột của bạn thân suốt 4 năm, tôi tưởng ngày công khai sẽ được chúc phúc, nào ngờ lại bị phản đối vì một chữ này

Tôi yêu Luân đến nay đã được 4 năm. Điều đặc biệt là Luân không phải người xa lạ, anh là chú của Hương, cô bạn thân từ thời cấp 3 của tôi. Có lẽ cũng vì mối quan hệ ấy mà suốt 4 năm qua, chúng tôi chưa từng dám công khai với bất kỳ ai.

Tôi quen Luân khi còn là sinh viên. Ban đầu, tôi chỉ biết anh qua những lần Hương nhắc đến trong câu chuyện gia đình. Luân hơn tôi 12 tuổi, đã đi làm ổn định, tính tình điềm đạm và khá kín đáo. Sau vài lần vô tình gặp nhau, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rồi dần nảy sinh tình cảm. Cả hai đều biết nếu chuyện này bị phát hiện, người khó xử nhất sẽ là Hương nên quyết định giữ kín.

Có những năm tháng tôi phải sống với cảm giác rất kỳ lạ. Tôi có người yêu nhưng không thể đăng ảnh cùng, không thể thoải mái đi cùng anh trước mặt bạn bè, càng không dám kể với Hương. Mỗi lần Hương rủ tôi đến nhà chơi, tôi lại phải giả vờ như chưa từng biết Luân.

Thế nhưng sau 4 năm, tôi và Luân đều nghĩ đã đến lúc không thể giấu mãi. Luân muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ, sau đó nếu mọi chuyện thuận lợi thì tính chuyện cưới xin. Anh nói chúng tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng khi chuyện bị lộ, phản ứng đầu tiên của Hương khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

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Hương phản đối gay gắt. Bạn thân của tôi cho rằng tôi cố tình yêu chú mình để sau này bắt Hương phải gọi tôi là thím. Hương nói cảm giác ấy khiến cô ấy không thể chấp nhận được, vì từ một người bạn thân, tôi sẽ trở thành người có vai vế trong gia đình cô ấy.

Tôi cố giải thích rằng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Tôi yêu Luân vì con người anh, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ có vai vế cao hơn Hương. Nhưng càng giải thích, Hương càng cho rằng tôi đang cố biện minh.

Chuyện chưa dừng ở đó. Bố mẹ tôi biết Luân hơn tôi 12 tuổi thì lập tức phản đối. Họ lo khoảng cách tuổi tác sẽ khiến cuộc sống vợ chồng sau này có nhiều khác biệt, từ suy nghĩ, sức khỏe đến cách nuôi dạy con cái. Bố mẹ nói tôi còn trẻ, không nên vội vàng quyết định chuyện cả đời.

4 năm giấu kín từng khiến tôi nghĩ ngày được công khai sẽ là ngày nhẹ nhõm nhất. Nhưng hóa ra, khi tình yêu bước ra khỏi bóng tối, thứ nhận được lại không phải là lời chúc phúc.

Tôi vẫn yêu Luân và vẫn muốn cưới anh. Chỉ là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng một quyết định của mình có thể khiến những người mình yêu thương cùng lúc tổn thương. Tôi không biết cuối cùng mình sẽ giữ được tình yêu, tình bạn hay sự yên lòng của bố mẹ, nhưng tôi biết lần này, dù lựa chọn thế nào, tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm với nó.