Kiss cam "chuyện 3 người": Chi tiền bao trọn gói concert, người đàn ông bị bạn gái đẩy ra để... hôn bạn thân

Cô gái đẩy bạn trai ra rồi quay sang hôn bạn thân khi lọt kiss cam trên concert

Tối 12/9, Tiêu Kính Đằng tổ chức concert tại sân vận động Hoàng Long, Hàng Châu (Trung Quốc). Trong phần kiss cam, máy quay bất ngờ hướng tới một cặp khán giả mặc đồ đôi.

Thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn trước hàng vạn khán giả, chàng trai tiến lại gần định hôn bạn gái. Tuy nhiên, cô gái lập tức đưa tay đẩy anh ra rồi quay sang hôn cô bạn thân đang ngồi bên cạnh.

Chàng trai sau đó tiếp tục tiến lại gần nhưng lại bị bạn gái từ chối. Những người bạn ngồi xung quanh cũng có phản ứng, người xua tay, người bật cười trước tình huống bất ngờ.

Ở trên sân khấu, Tiêu Kính Đằng lúc đó đang nhắm mắt hát. Khi mở mắt và nhìn lên màn hình, nam ca sĩ tỏ vẻ ngơ ngác trước cảnh tượng đang diễn ra rồi nói: “Hình như mọi người không nghe tôi hát thì phải”.

Cả sân vận động bật cười và reo hò. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc chàng trai bị từ chối nụ hôn khiến cả sân khấu cười ồ (Nguồn: Douyin)

Khoảng ngày 13/9, những chủ đề liên quan đến khoảnh khắc này liên tục xuất hiện trên hot search, với các hashtag như “Tiêu Kính Đằng concert từ chối hôn”, “nhân vật chính từ chối hôn tại concert chia tay”,...

Từ video gốc, cư dân mạng tiếp tục cắt thành nhiều phiên bản khác nhau. Có người thêm dòng chữ “Đơn xin hôn không được thông qua”, người viết “3 vé, 2 phòng, 1 chiếc ATM”. Một số người bày tỏ thương cảm cho chàng trai khi bị bạn gái đẩy ra trước đám đông, trong khi những người khác tập trung vào khoảnh khắc cô gái quay sang hôn bạn thân.

Cùng lúc, một tài khoản có tên “George Loves Pickled Peppers” xuất hiện dưới phần bình luận và tự nhận mình là chàng trai trong video.

Người này viết rằng bản thân “tâm trạng rất nặng nề”, chưa xem hết concert đã rời đi bởi chính anh ta là người mua vé concert, vé máy bay và lo chỗ ăn ở cho bạn gái và người bạn thân. Theo lời kể, cô gái sau đó đuổi theo hỏi lý do và hai người đã chia tay, “ai về nhà nấy”.

Sau đó xuất hiện thêm nhiều bài viết lặp lại những chi tiết như chưa xem hết concert, rời khỏi sân vận động, tâm trạng nặng nề và hai người chia tay khiến câu chuyện lại càng viral. Từ vài giây tương tác tại concert, tính huống dần bị kéo sang hướng “cặp đôi chia tay sau khi bị từ chối hôn”.

Cô gái thẳng tay đẩy bạn trai sang một bên

Chính chủ lên tiếng: “Chúng tôi vẫn rất ổn”

Ngày 13/9, cô gái xuất hiện trong một video và trực tiếp giải thích về khoảnh khắc gây chú ý.

Cô cho biết 2 người đi xem concert của thần tượng, sau đó máy quay bất ngờ hướng tới chỗ họ nên cả hai quyết định “nghịch ngợm một chút”. Cô nói mọi người không cần lo lắng vì “chúng tôi vẫn rất ổn”, đồng thời gửi lời chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Cùng thời điểm, chàng trai cũng xuất hiện và livestream để giải thích sự việc. Anh còn quay lại cảnh hai người hôn nhau, qua đó phủ nhận thông tin cả hai đã chia tay.

Theo lời chàng trai, hai người vốn thường xuyên trêu đùa nhau. Khi màn hình lớn chiếu tới vị trí của mình, cả hai muốn tạo một tình huống vui cho khán giả.

Ban đầu, ý tưởng của anh là để bạn gái làm vẻ mặt chán ghét rồi né sang một bên. Tuy nhiên, sau khi cô gái đẩy anh ra rồi quay sang hôn cô bạn thân, tình huống trở nên bất ngờ hơn.

Người bạn nam chung nhóm với 3 người cũng xuất hiện trong câu chuyện. Theo lời giải thích của người bạn, người này không biết trước màn “tấu hài”, vì vậy khi tình huống xảy ra, anh hoàn toàn ngơ ngác.

Trước những bài đăng nói rằng cả hai đã chia tay, chàng trai đáp: “Người trên mạng nói chúng tôi đã chia tay ấy à, tôi còn chẳng biết người đó là ai”. Cuối cùng, chàng trai khẳng định: “Hiện tại hay sau này, 2 chúng tôi vẫn ở bên nhau, không có chuyện chia tay”.

(Nguồn: Baidu)