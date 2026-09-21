Tôi cứ nghĩ chị lấy được người chồng lý tưởng cho đến khi thấy những bất ổn và biết thứ "trói chân" khiến chị không dám ly hôn

Tôi từng nghĩ chị gái mình là người phụ nữ hạnh phúc. Mỗi lần về nhà ngoại, chị đều kể chuyện chồng chiều chuộng, mua gì cũng được, thích ăn gì anh cũng đưa đi ăn. Chị còn thường khoe chồng đưa tiền cho tiêu, cuối tháng vẫn dư dả gửi về biếu bố mẹ.

Tôi nghe vậy thì mừng cho chị. Chị lấy chồng không quá giàu có nhưng cuộc sống nhìn bên ngoài khá đủ đầy. Cho đến một lần tình cờ nhìn thấy vết bầm trên cánh tay chị, tôi mới bắt đầu nghi ngờ.

Tôi hỏi thì chị lập tức kéo tay áo xuống, cười bảo va vào cửa. Tôi không tin nhưng chị cứ khẳng định không có chuyện gì. Vài lần sau, tôi lại thấy những dấu vết khác. Có hôm là khóe môi sưng, hôm khác là một bên má đỏ lên. Nhưng lần nào chị cũng tìm được một lý do để giải thích.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là sau những lần ấy, chị vẫn kể về chồng như thể anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Chị bảo anh tâm lý, chẳng bao giờ để chị thiếu thứ gì. Có lúc tôi còn thấy chị cố tình nói những câu ấy trước mặt mọi người, như sợ ai đó phát hiện ra cuộc hôn nhân của mình có vấn đề.

Tôi không biết phải khuyên chị thế nào. Tôi từng bóng gió rằng nếu vợ chồng có chuyện gì thì cứ nói với gia đình, đừng chịu đựng một mình. Chị chỉ cười rồi chuyển sang chuyện khác.

Cho đến một hôm, tôi tận mắt nhìn thấy anh rể quát chị ngay trước cửa nhà. Chị im thin thít, không dám cãi lại. Lúc đó tôi mới chắc chắn những gì mình nghi ngờ là thật.

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Tôi bảo với chị nếu chị không thành thật thì tôi sẽ kể cho mẹ biết. Chị hoảng hốt kéo tay tôi lại, xin tôi đừng kể. Chị khóc và cuối cùng cũng nói ra sự thật mà suốt hai năm qua chị cố giấu cả gia đình.

Hóa ra chị đã nghỉ việc được hai năm. Từ ngày nghỉ, toàn bộ tiền sinh hoạt, tiền chị tiêu và cả những khoản chị gửi về cho bố mẹ đều do anh rể đưa. Chị không có thu nhập riêng, cũng chẳng có khoản tiết kiệm đáng kể nào. Chị bảo tôi rằng anh rể không phải lúc nào cũng đánh. Phần lớn thời gian anh vẫn đưa tiền cho chị, vẫn lo mọi thứ trong nhà. Chỉ là mỗi khi tức giận, anh có thể đánh chị, mắng chị, rồi sau đó lại coi như không có chuyện gì.

Tôi hỏi tại sao chị không bỏ đi. Chị cúi đầu rất lâu rồi nói điều khiến tôi nghẹn lại. Chị sợ nếu rời khỏi anh, chị sẽ không có tiền, không thể tự lo cho mình, thậm chí còn không thể tiếp tục gửi tiền về phụ bố mẹ.

Tôi nhìn người chị mà mình từng nghĩ đang có một cuộc sống sung sướng, bỗng thấy thương đến đau lòng. Hóa ra những món quà, những khoản tiền và cuộc sống đủ đầy mà chị vẫn tự hào kể với mọi người lại đang trở thành sợi dây giữ chị ở lại trong một cuộc hôn nhân khiến chị tổn thương.

Tôi không biết phải nói thế nào để chị hiểu rằng tiền bạc có thể giúp một người sống dễ dàng hơn, nhưng không nên là cái giá để đổi lấy việc bị đối xử tàn nhẫn. Chỉ là trước mắt, tôi biết mình phải ở bên chị đủ lâu để chị không còn nghĩ rằng rời khỏi cuộc hôn nhân ấy đồng nghĩa với việc chị sẽ mất tất cả.