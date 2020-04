Sao nhí đảm nhận vai công chúa trong bộ phim Thanh bình nhạc (tên cũ: Cô thành bế) gây chú ý khi có nhan sắc giống với Dương Mịch.

Trước khi phát sóng, nhà sản xuất Thanh bình nhạc đã tung ra nhạc phim chính thức. Nhiều khán giả phát hiện gương mặt của tiểu công chúa trong phim có nhiều điểm tương đồng với Dương Mịch. Cả hai đều sở hữu đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh. Thậm chí, các Blogger còn đem ảnh thuở nhỏ của Dương Mịch so sánh với sao nhí này. Cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng đôi mắt to tròn là nguyên nhân khiến khuôn mặt của cả hai trông giống nhau. Tuy nhiên, một số người lại khẳng định sao nhí này không đẹp bằng Dương Mịch lúc nhỏ.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng xứ Trung đã chia ra nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này: “Có vẻ như hai người đều có đôi mắt linh động mang cảm giác hơi giống trẻ em Âu Mỹ. Thật dễ thương!”, “Cô bé này rất dễ thương. Tôi muốn xoa mặt em ấy quá đi”, “Với mái tóc xoăn và đôi mắt to, Dương Mịch rất dễ thương khi còn nhỏ”, “Do có đôi mắt to nên một số người cảm thấy giống nhau”, “Thành thật mà nói thì cô bé không đẹp bằng Dương Mịch lúc nhỏ. Theo tôi, Dương Mịch là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy”...

Thanh bình nhạc lấy bối cảnh Bắc Tống, xoay quanh hoàng đế Triệu Trinh (Vương Khải). Mọi việc bắt đầu khi Triệu Trinh phát hiện bản thân là con trai của Lý Lan Huệ, một tỳ nữ hầu hạ bên Thái hậu năm xưa. Do muốn bù đắp nên Triệu Trinh quyết định gả công chúa Huy Nhu (Nhậm Mẫn) cho Lý Vĩ, hậu duệ Lý gia.

Thế nhưng, Huy Nhu lại có tình cảm sâu đậm với Hoài Cát (Biên Trình), thái giám cùng mình lớn lên. Chính vì vậy, nàng bất chấp phá vỡ hết quy định quốc gia khiến dân chúng khắp nơi lên tiếng phê bình. Dù yêu thương con gái nhưng Triệu Trinh lại vấp phải sự phản đối của quần thần. Cuối cùng, công chúa Huy Nhu không thể gặp được Hoài Cát trong suốt phần đời còn lại.

Thanh bình nhạc là dự án cổ trang quy tụ nhiều diễn viên thực lực như Vương Khải, Giang Sơ Ảnh, Ngô Việt, Dương Lặc, Diệp Tổ Tân... Với độ dài 55 tập, bộ phim lên sóng đài truyền hình Hồ Nam từ ngày 7/4.