Xuất hiện chớp nhoáng trong "100 ngày lừa dối", mợ ngố Song Ji Hyo gây sốt vì đẹp rạng rỡ ở tuổi 45, tiết lộ giảm 7kg mà vòng 1 không đổi

Sự xuất hiện bất ngờ của Song Ji Hyo trong tập 7 bộ phim Hàn Quốc 100 Days of Lies đang thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chỉ đảm nhận vai khách mời, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc nổi bật, thần thái thanh lịch và diện mạo trẻ trung ở tuổi 45.

Trong phim, Song Ji Hyo vào vai mẹ của Lee Ga Kyung/Geum Seo Hee (Kim Yoo Jung thủ vai), đồng thời là mẹ kế của nhân vật Sato Hideo (Park Jin Young thủ vai). Ngay khi xuất hiện trên màn ảnh, cô đã khiến nhiều khán giả xuýt xoa trước vẻ ngoài rạng rỡ.

Gia nhập làng giải trí cách đây 25 năm, Song Ji Hyo từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn khác nhau. Từ Min Hyo Rin xinh đẹp, thông minh nhưng đầy toan tính trong Goong, đến hình tượng hoàng hậu Goryeo trong bộ phim điện ảnh A Frozen Flower, nữ diễn viên luôn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng. Với chương trình giải trí đình đám Running Man, cô lại được yêu mến bởi vẻ ngoài tự nhiên, đôi lúc ngơ ngác và tính cách gần gũi, qua đó có biệt danh đáng yêu là “Mợ ngố”.

Dù xuất hiện trong nhiều hình tượng khác nhau, Song Ji Hyo vẫn giữ được nét đẹp riêng cùng vóc dáng cân đối. Trong một video trên kênh YouTube cá nhân, cô từng được nhân viên nhận xét rằng mình lại gầy đi. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận gần đây đã giảm cân. Sau khi vóc dáng thay đổi, gương mặt và đường nét cơ thể của cô trông gọn gàng hơn, thần thái cũng tươi tắn.

Trước đây, để chuẩn bị cho bộ phim The Girl Who Sees Smells? Không, trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh Intruder (tên tiếng Hàn: Chimipja), Song Ji Hyo từng kết hợp tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn và nhịn ăn gián đoạn để giảm khoảng 7kg. Bên cạnh đó, những thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng là điều đáng tham khảo nếu muốn duy trì vóc dáng khỏe mạnh khi tuổi tác tăng lên.

Trong một video đăng trên kênh YouTube cá nhân trước đây, Song Ji Hyo từng được nhân viên nhận xét rằng cô lại gầy đi. Trước lời khen này, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là dạo này tôi gầy đi một chút”. Sau khi giảm cân, không chỉ vóc dáng và đường nét gương mặt của cô trở nên thon gọn, săn chắc hơn mà thần sắc cũng tươi tắn, tràn đầy sức sống. Diện mạo trẻ trung của Song Ji Hyo ở tuổi 45 vì thế càng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dưới đây là những thói quen giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng suốt nhiều năm, cùng bí quyết giảm cân mà vẫn giữ được vòng một đầy đặn.

1. Từng giảm 7kg nhờ nhịn ăn gián đoạn kết hợp kiểm soát chế độ ăn

Song Ji Hyo từng chia sẻ rằng việc giảm cân trở nên khó khăn hơn khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy, bên cạnh vận động đều đặn, cô đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống.

Trong giai đoạn giảm cân để phục vụ công việc, nữ diễn viên kết hợp tập luyện, kiểm soát khẩu phần và nhịn ăn gián đoạn. Cô từng cố gắng hạn chế ăn sau 18 giờ để kéo dài khoảng thời gian không nạp thức ăn trong ngày. Theo chia sẻ của cô, điều khó nhất không hẳn là tập luyện mà là duy trì kỷ luật ăn uống, kiềm chế những lúc thèm ăn và giữ thói quen đó trong thời gian dài.

Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp sắp xếp thời gian ăn uống theo những khung giờ nhất định, xen kẽ với khoảng thời gian không nạp năng lượng. Khi thời gian ăn được thu gọn, một số người có thể tự nhiên giảm lượng calo tiêu thụ, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, phương pháp này không đồng nghĩa với việc nhịn đói càng lâu càng tốt. Hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng bữa ăn và mức độ vận động. Người có bệnh nền, tiền sử rối loạn ăn uống, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần đặc biệt thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi áp dụng.

2. Không ăn kiêng cực đoan, ưu tiên những bữa ăn đủ chất

Một trong những lựa chọn yêu thích của Song Ji Hyo là poke bowl – món ăn có nguồn gốc từ Hawaii, thường kết hợp cá, rau củ, các loại hạt và cơm trong cùng một bát. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô thích món ăn này vì có thể cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất trong một bữa, từ protein, chất béo đến tinh bột và rau xanh.

Trong giai đoạn kiểm soát cân nặng, những món ăn thanh nhẹ như cơm trộn Hàn Quốc với tỷ lệ hợp lý giữa đạm, rau củ và tinh bột cũng là lựa chọn phù hợp. Cách ăn này giúp cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn so với việc chỉ ăn những món ít năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng.

Đặc biệt, sau tuổi 40, việc cắt giảm khẩu phần quá mức có thể khiến cơ thể thiếu protein và các vi chất cần thiết, đồng thời làm tăng nguy cơ mất cơ. Vì vậy, thay vì bỏ bữa hoặc chỉ ăn rau để giảm cân, hãy ưu tiên thực phẩm giàu protein như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ; kết hợp rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và lượng chất béo phù hợp.

Một chế độ ăn cân bằng, có thể duy trì lâu dài, thường thiết thực hơn những phương pháp giảm cân cấp tốc.

3. Massage vùng cổ, vai để thư giãn cơ thể

Bên cạnh việc kiểm soát ăn uống, Song Ji Hyo cũng chú ý đến việc chăm sóc cơ thể. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mình dễ bị căng cứng vùng cổ và vai nên thường sắp xếp thời gian massage để thư giãn các cơ.

Massage nhẹ nhàng có thể giúp giảm cảm giác căng cứng cơ ở một số người, đặc biệt khi tình trạng này liên quan đến tư thế làm việc hoặc ngồi lâu. Khi cơ thể được thư giãn, vẻ ngoài cũng có thể trở nên thoải mái, tươi tắn hơn.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng massage không phải phương pháp giảm mỡ mặt hay xóa nếp nhăn đã được chứng minh. Nếu massage vùng mặt hoặc cổ, nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh kéo căng da quá mức. Người có bệnh lý vùng cổ, đau kéo dài hoặc triệu chứng bất thường cần được đánh giá y tế thay vì chỉ dựa vào massage.

4. Tăng vận động nhẹ nhàng, biến việc đi lại thành thói quen

Song Ji Hyo không chỉ tập luyện theo lịch cố định mà còn tìm cách tăng vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Cô từng chia sẻ việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng để có thêm cơ hội đi bộ, hoặc đạp xe trong lúc nghe nhạc.

Đây là cách đơn giản giúp tăng mức độ hoạt động thể chất mà không tạo cảm giác phải dành riêng quá nhiều thời gian cho việc tập luyện. Đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng hay tranh thủ đứng dậy vận động giữa những giờ làm việc kéo dài đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, duy trì vận động đều đặn còn có ý nghĩa trong việc bảo vệ khối cơ, khả năng giữ thăng bằng và sức khỏe xương. Bên cạnh các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh hoặc đạp xe, nên kết hợp tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần nếu tình trạng sức khỏe cho phép.

Điều quan trọng không phải tập thật nặng trong vài ngày rồi bỏ cuộc, mà là tìm được hình thức vận động phù hợp để duy trì lâu dài.

Sau tuổi 40, điều đáng hướng tới không phải là ép cơ thể trở về số đo thời trẻ bằng mọi giá, mà là duy trì sức khỏe, khối cơ và vóc dáng cân đối. Câu chuyện của Song Ji Hyo có thể truyền cảm hứng về tính kỷ luật trong sinh hoạt, nhưng mỗi người cần lựa chọn cách giảm cân phù hợp với thể trạng của mình, thay vì áp dụng nguyên xi chế độ của người nổi tiếng.