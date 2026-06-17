Giữa dàn cầu thủ Nhật Bản trong trận ra quân World Cup 2026 gặp Hà Lan, Shogo Taniguchi bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Mặc dù không phải người ghi bàn nhưng trung vệ sinh năm 1991 vẫn khiến dân tình phải “hú hét” vì ngoại hình nổi bật cùng phong thái điềm tĩnh trên sân.

Thực tế, Shogo Taniguchi không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Á. Anh sở hữu chiều cao 1m85, thi đấu ở vị trí trung vệ và hiện khoác áo CLB Sint-Truiden tại Bỉ. Trước khi sang châu Âu chơi bóng, Taniguchi từng có gần 10 năm gắn bó với Kawasaki Frontale - một trong những thế lực của bóng đá Nhật Bản.

Clip do người hâm mộ tổng hợp lại các khoảnh khắc của Shogo Taniguchi trong trận đấu vừa qua đang viral MXH (Nguồn: @n.kmcnevol)

Nếu nhìn vào sự nghiệp của Taniguchi, anh không thuộc nhóm cầu thủ nổi lên quá sớm hay gây chú ý bằng những câu chuyện bên lề. Con đường của trung vệ này khá điển hình cho hình mẫu cầu thủ Nhật Bản: chăm chỉ, bền bỉ và phát triển từng bước một. Sau khi trưởng thành từ Đại học Tsukuba, anh gia nhập Kawasaki Frontale năm 2014 và dần trở thành trụ cột nơi hàng thủ.

Năm 2023, anh chuyển sang Al-Rayyan (Qatar) trước khi tiếp tục thử sức tại châu Âu trong màu áo Sint-Truiden. Ở tuổi 35, Taniguchi vẫn duy trì vị trí ở đội tuyển Nhật Bản nhờ kinh nghiệm cùng khả năng phòng ngự ổn định.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, điều khiến cái tên Shogo Taniguchi được nhắc đến nhiều nhất chính bởi visual cực phẩm, sáng bừng của nam cầu thủ. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét cùng nụ cười khá hiền. Dù đã bước sang tuổi 35, anh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và phong thái trẻ trung.

Nhiều người hâm mộ thậm chí nhận xét Taniguchi có ngoại hình không thua kém các diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng. Chính vì vậy, anh luôn nằm trong nhóm những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

Trung vệ Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai không thua kém gì tài tử điện ảnh

Điều thú vị là ngoài đời, trung vệ này lại khá kín tiếng. Trang cá nhân của anh chủ yếu xoay quanh bóng đá, các buổi tập luyện, thi đấu hoặc những khoảnh khắc đời thường đơn giản. Ngoài làm cầu thủ đá bóng, Shogo Taniguchi cũng làm người mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện cho một số thương hiệu thời trang mang phong cách thể thao.

Về chuyện tình cảm, Shogo Taniguchi có khoảng thời gian 10 năm hẹn hò cùng Rika Izumi - một nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản. Đến tháng 6/2025, cặp đôi bất ngờ thông báo đã kết hôn, chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên, cả hai hiếm khi hé lộ một bức hình chụp chung, thậm chí khi thông báo về chuyện đời tư, nam cầu thủ cũng chỉ đăng tải bằng chữ đơn thuần, không hé lộ bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào.

Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống của Shogo Taniguchi. Song, cũng có ý kiến cho rằng vì cả hai đều có sự nghiệp nổi đình đám nên việc giữ kín đời tư là điều dễ hiểu.

Một số hình ảnh đời thường hiếm hoi của Shogo Taniguchi

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