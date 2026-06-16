Nếu như World Cup 2006 từng chứng kiến các nàng WAGs tạo ra nhiều tiêu đề mặt báo không kém những trận đấu của Tam Sư, thì tại giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico năm nay, hình ảnh những người phụ nữ đứng sau các ngôi sao tuyển Anh đã thay đổi đáng kể.

Không còn những nhân vật đình đám như Dani Dyer - vợ Jarrod Bowen hay Rebecca Cooke - vợ Phil Foden, do chồng họ không được triệu tập, ánh đèn sân khấu giờ hướng về thế hệ WAGs mới: những chuyên gia truyền thông, kỹ sư phần mềm, trợ lý pháp lý, nhà thiết kế nội thất hay doanh nhân thành đạt.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất là Tolami Benson, bạn gái của Bukayo Saka. Người đẹp 25 tuổi làm việc trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng, từng giữ vị trí Giám đốc Kế hoạch cấp cao tại Zenith. Dù đã hẹn hò với ngôi sao Arsenal gần sáu năm, cả hai rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Chính sự kín đáo ấy lại khiến chuyện tình của họ nhận được nhiều thiện cảm.

Chuyên viên quan hệ công chúng Tolami Benson đã hẹn hò với tiền vệ Bukayo Saka được gần sáu năm (Ảnh: PA Wire, Getty)

Trong khi đó, Lucia Loi tiếp tục thu hút sự chú ý khi tái hợp với Marcus Rashford sau quãng thời gian chia tay. Người đẹp hoạt động trong lĩnh vực PR và còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Người yêu thời thơ ấu đã đồng hành cùng Rashford trong quá trình chuyển tới Barcelona thi đấu theo dạng cho mượn và trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng của tiền đạo tuyển Anh.

Marcus Rashford và vị hôn thê Lucia Loi đã quay lại với nhau sau quãng thời gian chia tay ồn ào (Ảnh: IGNV, Getty)

Ở nhóm những cặp đôi bền chặt nhất, không thể không nhắc tới Katie Goodland và Harry Kane. Hai người quen nhau từ năm 4 tuổi, chính thức yêu khi 16 tuổi và hiện đã có bốn người con. Katie không chỉ là người phụ nữ đứng sau đội trưởng tuyển Anh mà còn là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, tốt nghiệp ngành khoa học thể thao.

Đôi bạn thanh mai trúc mã Katie Goodland và Harry Kane bắt đầu hẹn hò khi cả hai 16 tuổi, tình cảm bền chặt đến nay (Ảnh: Reuters, Getty)

Một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều sự đồng cảm là của Lauren Fryer, bạn gái lâu năm của Declan Rice. Lauren từng trở thành nạn nhân của những lời công kích ngoại hình trên mạng xã hội đến mức phải xóa toàn bộ ảnh trên Instagram. Đáp lại, Declan Rice nhiều lần công khai bảo vệ bạn gái, gọi cô là "tình yêu của cuộc đời mình" và khẳng định Lauren luôn ở bên anh từ trước khi danh tiếng và tiền bạc xuất hiện.

Lauren Fryer và Declan Rice là người yêu thời thơ ấu. Cả hai gây sốt vì chuyện tình ngọt ngào, vượt qua mọi định kiến ngoại hình trên MXH (Ảnh: Getty, IGNV)

Nếu xét về độ nổi tiếng trên mạng xã hội, Ashlyn Castro, bạn gái của Jude Bellingham, đang là cái tên dẫn đầu. Người đẹp Mỹ sở hữu hơn 646.000 người theo dõi trên Instagram và thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Real Madrid. Trước khi hẹn hò với Bellingham, Ashlyn từng vướng tin đồn tình cảm với tài tử Hollywood Michael B. Jordan cùng các ngôi sao NBA LaMelo Ball và Terance Mann.

Ashlyn Castro đến Bắc Mỹ để cổ vũ bạn trai Jude Bellingham (Ảnh: Reuters, Getty)

Bên cạnh đó còn có những gương mặt gây ấn tượng bởi sự nghiệp riêng như Mia McClenaghan - bạn gái của Reece James, một kỹ sư phần mềm đồng thời tốt nghiệp ngành luật; Ellie Alderson - vợ Ollie Watkins, nhà thiết kế nội thất; hay Olivia Kate Parvia, bạn gái của tân binh Elliot Anderson, hiện là trợ lý pháp lý sau khi tốt nghiệp ngành luật.

Reece James đang có mối quan hệ ngọt ngào với Mia McClenaghan, một kỹ sư phần mềm kiêm cử nhân luật (Ảnh: IGNV)

Ollie Watkins và Ellie Alderson đã kết hôn tại Pháp năm ngoái sau một thời gian dài hẹn hò (Ảnh: IGVV)

Olivia Stones - một chủ doanh nghiệp làm đẹp - đã kết hôn với trung vệ đội tuyển Anh John Stones năm ngoái

Bạn gái của Elliot Anderson, Olivia Kate Parvia, là một trợ lý pháp lý sống khá kín đáo (Ảnh: PA)

Đặc biệt, Megan Pickford, vợ thủ thành Jordan Pickford, vẫn được xem là "chị cả" trong hội WAGs tuyển Anh. Từng học ngành chăm sóc trẻ em và làm người mẫu thời trang, Megan thường là người đứng ra kết nối các bà xã, bạn gái cầu thủ trong những dịp tụ họp của tuyển Anh.

Megan Pickford đảm nhận vai trò "người chị che chở" cho các nàng WAGs khác trong đội tuyển Anh (Ảnh: IGNV, PA Wire)

Khác xa hình ảnh những nàng WAGs từng gây náo loạn truyền thông tại World Cup 2006, thế hệ đồng hành cùng tuyển Anh năm 2026 đang xây dựng một hình tượng mới: thông minh, độc lập, thành công trong công việc và ít phụ thuộc vào hào quang của bạn đời.

Có thể họ không tạo ra những scandal đình đám hay những màn mua sắm xa hoa khiến báo chí săn đón, nhưng chính sự trưởng thành và bản lĩnh ấy đang giúp dàn WAGs mới của Tam Sư nhận được sự tôn trọng nhiều hơn bao giờ hết.