World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, đưa 42 đội tuyển quốc gia bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất làng túc cầu. Bên cạnh những màn tranh tài trên sân cỏ, nơi ăn ở và sinh hoạt của các đội tuyển cũng thu hút sự quan tâm không kém.

Team Base Camp là gì?

Trước khi giải đấu diễn ra, mỗi đội tuyển đã lựa chọn một "Team Base Camp", tức đại bản doanh bao gồm trung tâm huấn luyện và khách sạn lưu trú trong số khoảng 100 địa điểm trên khắp Bắc Mỹ. Đây sẽ là nơi các cầu thủ nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và chuẩn bị chiến thuật trong suốt thời gian tham dự World Cup.

Từ những khu nghỉ dưỡng ven biển xa hoa, các dinh thự lịch sử hàng trăm năm tuổi cho đến những khách sạn mang thương hiệu Four Seasons hay Ritz-Carlton nổi tiếng thế giới, nhiều đội tuyển đã lựa chọn những địa điểm đẳng cấp bậc nhất làm "ngôi nhà tạm thời" của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với World Cup 2026, những đại bản doanh này không chỉ đơn thuần là nơi ăn ở. Từ các khu nghỉ dưỡng ven biển xa hoa, những dinh thự lịch sử hàng trăm năm tuổi cho đến các khách sạn thuộc thương hiệu Four Seasons hay Ritz-Carlton nổi tiếng thế giới, đây sẽ là "ngôi nhà tạm thời" của những ngôi sao bóng đá hàng đầu hành tinh trong hơn một tháng tranh tài.

Đức - Graylyn Estate

Đội tuyển Đức lựa chọn Graylyn Estate tại thành phố Winston-Salem, bang North Carolina làm nơi đóng quân. Đây là một dinh thự lịch sử rộng hơn 22 ha, được xây dựng năm 1927 theo phong cách Tudor Revival và từng thuộc sở hữu của gia đình Bowman Gray - một trong những gia tộc công nghiệp danh tiếng tại Mỹ.

Hiện nay, Graylyn Estate hoạt động như một khách sạn boutique cao cấp với khoảng 85 phòng nghỉ. Khuôn viên bao gồm những khu vườn rộng lớn, rừng cây cổ thụ, các công trình kiến trúc mang đậm phong cách quý tộc Anh cùng nhiều không gian sinh hoạt riêng tư. Chính sự yên tĩnh, tách biệt và tính bảo mật cao đã giúp nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho một đội tuyển luôn đề cao tính kỷ luật và sự tập trung như Đức.

Uruguay - Fairmont Mayakoba

Đội tuyển Uruguay sẽ đóng quân tại Fairmont Mayakoba, một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Mexico. Nằm trong quần thể Mayakoba nổi tiếng ở Riviera Maya, khách sạn được bao quanh bởi hệ thống rừng ngập mặn tự nhiên, các kênh đào xanh mát và bãi biển Caribe riêng dài hơn 3 km.

Fairmont Mayakoba sở hữu hơn 400 phòng nghỉ và biệt thự cao cấp, sân golf El Camaleón danh tiếng từng đăng cai nhiều giải đấu quốc tế cùng khu spa đạt chuẩn 5 sao. Khu nghỉ dưỡng còn có hệ thống nhà hàng cao cấp, bến du thuyền và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. FIFA đã phê duyệt địa điểm này làm đại bản doanh chính thức của Uruguay tại World Cup 2026, biến đây trở thành một trong những lựa chọn xa hoa nhất giải đấu.

Thụy Sĩ - Fairmont Grand Del Mar

Đội tuyển Thụy Sĩ chọn Fairmont Grand Del Mar tại San Diego, California làm nơi đóng quân. Khu nghỉ dưỡng được ví như một "ốc đảo biệt lập" giữa những ngọn đồi phía bắc thành phố.

Mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải sang trọng, Fairmont Grand Del Mar sở hữu sân golf riêng do huyền thoại Tom Fazio thiết kế, trung tâm cưỡi ngựa, spa 5 sao, hồ bơi ngoài trời cùng hệ thống nhà hàng từng nhận nhiều giải thưởng ẩm thực.

Khách sạn nổi tiếng nhờ mức độ riêng tư cao, an ninh nghiêm ngặt và không gian rộng lớn, giúp đội tuyển có thể tập trung tối đa vào chuyên môn mà không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của người hâm mộ hay truyền thông.

Áo - The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara

Nằm trên những vách đá nhìn thẳng ra Thái Bình Dương, The Ritz-Carlton Bacara tại Santa Barbara được đánh giá là một trong những khu nghỉ dưỡng ven biển đẹp nhất bang California.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu ba bãi biển riêng, nhiều hồ bơi ngoài trời, trung tâm spa cao cấp và khuôn viên rộng hàng chục hecta. Các phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với ban công hướng biển, tạo nên không gian thư giãn đặc biệt cho các cầu thủ sau những buổi tập và thi đấu căng thẳng.

Theo Liên đoàn Bóng đá Áo, HLV Ralf Rangnick đặc biệt ấn tượng với điều kiện cơ sở vật chất, môi trường yên tĩnh và hệ thống phục hồi thể lực hiện đại tại đây khi khảo sát địa điểm chuẩn bị cho World Cup 2026.

Pháp - Four Seasons Hotel Boston

Đội tuyển Pháp lựa chọn Four Seasons Hotel Boston, đây là một trong những khách sạn sang trọng và lâu đời nhất thành phố Boston.

Tọa lạc ngay bên công viên Boston Public Garden nổi tiếng, khách sạn sở hữu hơn 270 phòng nghỉ cao cấp với tầm nhìn ra trung tâm thành phố. Bên trong là hồ bơi trong nhà, khu chăm sóc sức khỏe hiện đại cùng dịch vụ cá nhân hóa vốn là thế mạnh của thương hiệu Four Seasons.

Nhờ vị trí trung tâm, đội tuyển Pháp có thể dễ dàng kết nối với các địa điểm thi đấu, sân bay và các hoạt động truyền thông trong thời gian diễn ra giải đấu.

Saudi Arabia - Four Seasons Hotel Austin

Đội tuyển Saudi Arabia được cho là sẽ lưu trú tại Four Seasons Hotel Austin trong thời gian đóng quân tại bang Texas.

Khách sạn nằm bên hồ Lady Bird ngay trung tâm thành phố Austin, sở hữu tầm nhìn đẹp, không gian xanh rộng lớn và mức độ riêng tư cao. Đây là một trong những khách sạn sang trọng hàng đầu Texas với hệ thống spa, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể hình hiện đại cùng các phòng suite hướng hồ.

Theo các nguồn tin quốc tế, Saudi Arabia sẽ tập luyện tại cơ sở của CLB Austin FC và sử dụng Four Seasons Hotel Austin làm nơi nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị chiến thuật trong suốt vòng bảng World Cup 2026.

Độ xa xỉ của các khách sạn World Cup 2026: Có nơi lên đến 106 triệu đồng/đêm

Không chỉ được lựa chọn nhờ vị trí thuận tiện và tính riêng tư cao, nhiều đại bản doanh của các đội tuyển tại World Cup 2026 còn thuộc nhóm khách sạn đắt đỏ bậc nhất Bắc Mỹ. Giá phòng tại các khu nghỉ dưỡng này dao động từ vài trăm đến hàng nghìn USD mỗi đêm, trong khi những hạng suite hoặc biệt thự cao cấp có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Fairmont Grand Del Mar, nơi đội tuyển Thụy Sĩ lựa chọn đóng quân thuộc nhóm resort siêu sang của bang California. Giá phòng tại đây thường từ khoảng 19-90 triệu đồng/đêm và có thể tăng mạnh đối với các hạng phòng cao cấp, biệt thự riêng hoặc những gói nghỉ dưỡng đặc biệt.

Trong khi đó, The Ritz-Carlton Bacara Santa Barbara - nơi đóng quân của đội tuyển Áo có mức giá dao động khoảng 21-88 triệu đồng mỗi đêm tùy hạng phòng. Khu nghỉ dưỡng nằm trên vách đá nhìn ra Thái Bình Dương này từ lâu đã là điểm đến yêu thích của giới doanh nhân, người nổi tiếng và các vận động viên hàng đầu thế giới.

Đội tuyển Pháp cũng lựa chọn một địa điểm không kém phần xa hoa là Four Seasons Hotel Boston. Khách sạn nằm cạnh công viên Boston Public Garden sở hữu mức giá phổ biến từ khoảng 23 triệu đồng mỗi đêm, trong khi các suite cao cấp có thể lên tới khoảng 106 triệu đồng/đêm.

Tương tự, Four Seasons Hotel Austin nơi được cho là đại bản doanh của Saudi Arabia tại Texas có giá phòng dao động từ khoảng 19 triệu đồng đến gần 97 triệu đồng mỗi đêm. Khách sạn nổi tiếng với không gian sang trọng, riêng tư và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp dành cho giới thượng lưu.

Fairmont Mayakoba của Uruguay, Graylyn Estate của Đức cùng nhiều khách sạn khác trong danh sách cũng đều thuộc phân khúc hạng sang. Với những lựa chọn này, các đội tuyển không chỉ sở hữu nơi nghỉ ngơi đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới mà còn được hưởng hệ thống spa, hồ bơi, sân golf, trung tâm phục hồi thể lực và các dịch vụ cá nhân hóa vốn chỉ dành cho giới siêu giàu.

Dù không ghi bàn hay kiến tạo, những đại bản doanh này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup của mỗi đội tuyển. Từ các dinh thự lịch sử, khu nghỉ dưỡng ven biển cho tới những khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất Bắc Mỹ, tất cả đều được lựa chọn nhằm mang đến điều kiện nghỉ ngơi, phục hồi và chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ.

Trong một giải đấu kéo dài hơn một tháng với mật độ thi đấu dày đặc, sự khác biệt đôi khi không chỉ đến từ chiến thuật trên sân mà còn nằm ở chất lượng phục hồi sau mỗi trận đấu. Vì vậy, những khách sạn sang trọng này không đơn thuần là nơi lưu trú mà còn trở thành một phần trong công cuộc chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất thế giới của các đội tuyển tại World Cup 2026.

Nguồn tham khảo: theworldcupguide, hostcityinsider