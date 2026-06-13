Bên cạnh các bình luận viên, MC và những câu chuyện xoay quanh các đội tuyển, 48 nam thanh nữ tú đồng hành cùng chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup 2026 trên VTV cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Mỗi người sẽ đại diện cho một đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mang đến những màu sắc riêng cho chương trình.

Trong số đó, Nông Thị Hằng - mỹ nhân người Tày đến từ Tuyên Quang - đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nông Thị Hằng đại diện Bồ Đào Nha tại Nóng Cùng FIFA World Cup 2026

Mỹ nhân người dân tộc Tày sở hữu nhan sắc ấn tượng

Nông Thị Hằng sinh năm 2002, quê tại Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Thương mại và hiện đang là KOL, người mẫu. Cô được biết đến là người đẹp dân tộc Tày sở hữu ngoại hình nổi bật, có khoảng 494.000 người theo dõi trên Facebook.

Mỹ nhân từng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Gần đây, Nông Thị Hằng tham gia 2 chương trình là Nóng Cùng FIFA World Cup 2026 và The Face Vietnam.

Nông Thị Hằng là Á khôi tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024

Cô nàng cũng xuất hiện tại The Face Vietnam

Bên cạnh hoạt động người mẫu và sáng tạo nội dung, Nông Thị Hằng cũng từng góp mặt trong một số dự án giải trí.

Người đẹp xuất hiện trong các series phim hài quen thuộc với khán giả như Làng Ế Vợ, Đại Gia Chân Đất,... Ngoài ra, cô cũng tham gia MV Rất Lâu Rồi Mới Khóc của ca sĩ Minh Vương M4U.

Nông Thị Hằng tham gia một số dự án phim hài

Trên mạng xã hội, Nông Thị Hằng thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh đời thường và hình ảnh công việc.

Người đẹp sinh năm 2002 được nhận xét sở hữu phong cách khá đa dạng. Tùy theo bối cảnh và concept, cô có thể xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào nhưng cũng có nhiều hình ảnh quyến rũ, cá tính.

Phong cách đa dạng của Nông Thị Hằng

Bên cạnh đó, người đẹp cũng khá cởi mở trong việc chăm sóc và hoàn thiện ngoại hình. Theo thông tin được đăng tải trên website của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hà Nội, Nông Thị Hằng từng thực hiện phẫu thuật nâng ngực để sở hữu vóc dáng như mong muốn.

Về chuyện tình cảm, Nông Thị Hằng khá kín đáo, không có bất kỳ chia sẻ nào. Cô chỉ cập nhật trạng thái “Độc thân” trên Facebook.

Một số hình ảnh khác của mỹ nhân người Tày:

Nông Thị Hằng đã tốt nghiệp Đại học Thương Mại

Cô nàng cũng là người mẫu ảnh cho các shop thời trang

(Ảnh: FBNV)