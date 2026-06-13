Người hâm mộ bóng đá cũng như cư dân mạng toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý về Los Angeles - nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ. Và cũng chính tại đây, một cậu bé xuất hiện song ca với Katy Perry giữa sân khấu hoành tráng của sự kiện nhanh chóng gây sốt.

Phần trình diễn Wonder tại khai mạc World Cup 2026 ở Mỹ (Nguồn: Katy Perry Today/ X)

Nhân vật đang được nhắc đến là Tius Luka, “thần đồng nhí” người Na Uy năm nay 10 tuổi.

Theo đó, khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn trong trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay, Katy Perry bước lên sân khấu trình diễn ca khúc Wonder. Đồng hành cùng cô là Tius Luka - cậu bé đảm nhận phần hát mở đầu và kết thúc bài hát. Cả sân vận động SoFi Stadium với sức chứa khoảng 70.000 người ồ lên phấn khích khi cậu bé cất giọng hát trong veo.

Ngay sau đó, những khoảnh khắc của Katy Perry và Tius Luka nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả lại nằm ở câu chuyện phía sau màn kết hợp này.

Ít ai biết rằng từ năm 2021, khi mới 5 tuổi, Tius Luka đã tự thu âm bản cover ca khúc Wonder của Katy Perry và đăng tải trên mạng. Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của cậu bé sau đó vô tình đến tai chính chủ vào năm 2023 và khiến cô ấn tượng mạnh. Nữ ca sĩ tiết lộ giọng hát của cậu bé đã truyền cảm hứng để cô đưa ca khúc này vào album phòng thu thứ 6 của mình.

Trước buổi biểu diễn tại World Cup, Katy Perry cũng chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi nghe thấy giọng hát của Tius vào năm 2023 và được truyền cảm hứng để viết phần lời cho Wonder. Hiện Tius đã 10 tuổi và đã bay từ Na Uy đến Los Angeles để cùng tôi trình diễn bài hát này".

Với nhiều người hâm mộ, đây giống như một mối duyên được "tiên tri" từ trước. Một cậu bé 5 tuổi hát cover bài hát yêu thích tại Na Uy, để rồi 5 năm sau lại đứng cạnh chính thần tượng ấy trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới.

Trước khi xuất hiện tại World Cup 2026, Tius đã có một lượng người hâm mộ nhất định trên mạng xã hội nhờ loạt video cover các ca khúc nổi tiếng. Hiện tại, Tius Luka đang sở hữu gần 195.000 người theo dõi trên TikTok. Tài khoản của cậu bé được bố mẹ trực tiếp quản lý và thường xuyên đăng tải các video ca hát, những khoảnh khắc đời thường cũng như hành trình phát triển tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Một màn cover của Tius Luka (Nguồn: @tiusluka)

Màn song ca cùng Katy Perry trên sân khấu khai mạc World Cup đã giúp tên tuổi của cậu bé được biết đến rộng rãi hơn trên toàn cầu. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, nhiều cư dân mạng quốc tế đã tìm đến các tài khoản mạng xã hội của Tius Luka. Dưới những video mới nhất, hàng loạt bình luận xuất hiện với nội dung bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát của cậu bé, đồng thời chúc mừng Tius vì đã có cơ hội đứng chung sân khấu với một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.

(Nguồn: USA Today, Today)