Mới đây, trên nhiều diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ những bức ảnh được chụp tại một siêu thị ở Anh khiến ai nhìn qua cũng phải dụi mắt vài lần. Từ xa, nhiều người cứ ngỡ đây là những quả bóng đá màu xanh được xếp ngay ngắn trên kệ hàng để hưởng ứng không khí World Cup. Thế nhưng đến khi lại gần mới “ngã ngửa”: Hóa ra đó chỉ là… xà lách cuộn.

Sự kết hợp có phần “lạ đời” này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Không ít người để lại bình luận hài hước như “World Cup đúng là phủ sóng mọi ngóc ngách”, “Nhìn xa tưởng bóng đá mini, nhìn gần mới biết là đồ ăn”, hay “Đây đúng là ý tưởng chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi”.

Thực tế, đây là sản phẩm xà lách cuộn (iceberg lettuce) được chuỗi siêu thị Tesco tại Anh tung ra trong phiên bản bao bì đặc biệt nhân dịp FIFA World Cup.

Thay vì lớp bọc trong suốt quen thuộc, phần bao bì được in họa tiết lục giác giống hệt những mảng trên quả bóng đá truyền thống, khiến cả cây xà lách trông chẳng khác gì một trái bóng đang chuẩn bị lăn vào sân.

Điều thú vị là Tesco không tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới mà chỉ thay đổi thiết kế bao bì cho mặt hàng vốn đã có sẵn trên kệ. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên hiệu ứng thị giác bất ngờ, khiến nhiều người đi ngang phải dừng lại ngắm nhìn rồi tiện tay chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều khách hàng cho biết họ bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, một số người còn chia sẻ rằng nếu đi siêu thị cùng con nhỏ thì các bé thường chỉ tay đòi mua vì tưởng đó là một quả bóng hoặc cảm thấy sản phẩm trông vui mắt hơn hẳn bình thường. Với không khí bóng đá đang lan tỏa khắp nơi, việc biến một loại rau quen thuộc thành món đồ mang đậm tinh thần World Cup được đánh giá là cách tiếp cận sáng tạo và dễ tạo thiện cảm.

Về giá bán, phiên bản xà lách cuộn này vẫn được niêm yết tương tự sản phẩm thông thường với mức khoảng 0,89 bảng Anh/cây (khoảng hơn 30.000 đồng). Điều này đồng nghĩa khách hàng không phải trả thêm tiền cho thiết kế đặc biệt, nhưng vẫn có thể mang về một sản phẩm mang đậm không khí ngày hội bóng đá.

“Nó hài hước vô cùng”, “Rau xà lách trong siêu thị lúc này cũng thể hiện tinh thần World Cup rồi nha”, “Ai nghĩ ra vậy trời”, “Mấy cái dịch vụ ăn theo này ổn đó chứ, vừa thiết thực vừa bán được hàng vừa viral ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng được xem là một chiến lược marketing khá thông minh khi biến một mặt hàng vốn bị coi là đơn điệu trở nên nổi bật hơn ngay tại quầy hàng. Không cần quảng cáo rầm rộ hay tung ra sản phẩm mới, chỉ bằng việc thay đổi bao bì, Tesco đã khiến xà lách trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt lượt chia sẻ.

Đằng sau ý tưởng này là sự hợp tác giữa Tesco và nhà cung cấp rau củ G’s Fresh. Theo đại diện Tesco, mục tiêu của chiến dịch là kết nối một sản phẩm tốt cho sức khỏe với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất năm, từ đó tạo thêm sự hứng thú cho khách hàng khi lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Tesco là tập đoàn bán lẻ đa quốc gia có trụ sở tại Anh và cũng là một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của doanh nghiệp, Tesco hiện vận hành khoảng 4.752 cửa hàng trên nhiều thị trường và phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi tuần. Trong khi đó, G’s Fresh (G’s Group) là một trong những công ty sản xuất rau củ quả tươi hàng đầu châu Âu, được thành lập năm 1952 bởi Guy Shropshire tại Ely, Cambridgeshire (Anh).

Bà Saydee Calvert, Quản lý mua hàng của Tesco, cho biết việc “khoác áo bóng đá” cho xà lách nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ ngay tại quầy hàng, đồng thời giúp những lựa chọn ăn uống lành mạnh trở nên gần gũi hơn trong các dịp đặc biệt như World Cup.

“Ai nói rằng xà lách iceberg nhất định phải nhàm chán? Để chào mừng World Cup, chúng tôi đã khoác lên loại rau quen thuộc này một diện mạo lấy cảm hứng từ bóng đá, kết nối một sản phẩm tốt cho sức khỏe với một trong những sự kiện thể thao lớn nhất năm. Điều này không chỉ tạo thêm sự thú vị tại quầy hàng mà còn cho thấy Tesco có thể khiến những lựa chọn lành mạnh trở nên phù hợp với những khoảnh khắc quan trọng đối với khách hàng”, bà Saydee Calvert chia sẻ, theo tờ Famous Campaigns.

Ông Andy Speechley - Giám đốc Thương mại của G’s, cho biết: “Thật tuyệt khi có thể làm điều gì đó khác biệt với bao bì của mình trong một thời điểm văn hóa có sức ảnh hưởng lớn như thế này. Những ‘quả bóng xà lách iceberg’ thực sự nổi bật trên kệ hàng và mang đến một lựa chọn lành mạnh giữa rất nhiều hoạt động hưởng ứng World Cup khác đang diễn ra trong các cửa hàng”.

Đồng thời, ông cũng kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu để hai bên tiếp tục tìm ra nhiều cách kết nối các sản phẩm nông sản với những sự kiện lớn trong nước và quốc tế theo hướng sáng tạo, vui nhộn và thu hút người tiêu dùng hơn.