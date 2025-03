Sau khi xem hết 4 phần phim Sex Education, tôi chính thức cho bộ phim này vào "danh sách yêu thích, nhất định phải xem để dạy con". Nhiều phân cảnh, nhiều nhân vật khiến tôi thấy rất ấn tượng, tâm đắc. Tất nhiên, với mọi bộ phim, nhân vật chính đều để lại ấn tượng sâu đậm nhất, phim Sex Education cũng không phải ngoại lệ.

Cậu bé nam chính Otis trong phim đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho bạn bè, một trong số đó là lời khuyên: "You shouldn't never give someone the power to humiliate you. You're great. Just the way you are" - Tạm dịch: "Cậu đừng bao giờ cho ai quyền chế nhạo cậu. Cậu tuyệt vời theo cách của riêng cậu".

Otis Milburn

Khi nghe câu này, tôi chợt nghĩ đến một người bạn cùng lớp của con gái tôi. Năm ngoái, khi đến trường đón con, tôi chứng kiến cảnh một cô bé tên M. bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì cân nặng. Thay vì gọi tên, những đứa trẻ gọi M. bằng biệt danh "Tịnh Đàn Sứ giả": "Tịnh Đàn Sứ giả" ơi, chiều học môn gì ấy nhỉ"; "Tịnh Đàn Sứ giả ơi, chiều nhớ mua hộ tớ...",...

Thấy tôi ngớ ra không hiểu gì, con gái tôi mới giải thích: "Tịnh Đàn Sứ giả là Trư Bát Giới đấy mẹ. Tụi nó trêu bạn ấy béo như Trư Bát Giới ấy".

- "Bị trêu thế mà bạn ấy không phản ứng gì hả con?", tôi hỏi.

- "Không mẹ ạ, bạn ấy hiền một cách bực mình. Con mà bị trêu suốt như vậy chắc con lao vào "tay đôi" mất. Cứ để tụi nó chế nhạo thế. Ngoài béo ra thì bạn ấy có khối cái khiến mọi người phải nể, học giỏi, khéo tay, gia đình có điều kiện. Nhưng chắc tự ti vì ngoại hình nên cứ như thế, mà thật ra con thấy bạn ấy mũm mĩm thôi chứ chẳng phải béo lắm", con tôi kể.

Nhớ lại câu chuyện, lại liên tưởng đến câu nói của Otis, tôi mới thấy, rất nhiều đứa trẻ dường như chưa được dạy về giá trị bản thân. Thế nên, mới có những đứa trẻ như M. lặng im, cho phép người khác chế nhạo mình. Nhưng cũng có những đứa trẻ như con tôi, không bao giờ lặng im khi bị người khác chế nhạo, bắt nạt.

Phát triển lòng tự trọng là một điều rất quan trọng mà cha mẹ cần dạy con. Bởi nó sẽ giúp chúng mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Theo tôi, mọi phụ huynh cần dạy con mình 4 bài học quan trọng sau:

Không để người khác quyết định giá trị của mình

Cha mẹ có thể dạy con rằng mỗi người đều có giá trị riêng, không ai có quyền làm con cảm thấy kém cỏi hay xấu hổ về bản thân. Hãy tự tin vào chính mình và không để những lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến lòng tự trọng.

Chấp nhận bản thân, yêu thương chính mình

Trẻ em cần hiểu rằng chúng không cần phải thay đổi để làm hài lòng người khác. Mỗi cá nhân đều tuyệt vời theo cách riêng của mình, dù là về ngoại hình, tính cách hay sở thích. Cha mẹ có thể khuyến khích con nhìn nhận những điểm mạnh của bản thân thay vì so sánh với người khác.

Đừng để ai bắt nạt hay hạ thấp con

Một bài học quan trọng là không cho phép ai có quyền làm tổn thương con. Cha mẹ nên dạy con biết cách đặt ra ranh giới với những người không tôn trọng mình và mạnh dạn đứng lên bảo vệ bản thân trước sự bắt nạt.

Sự tự tin đến từ bên trong

Cha mẹ có thể khuyến khích con tự tin bằng cách cho con quyền tự do lựa chọn, thử thách bản thân và trân trọng những điều nhỏ bé mà con làm được. Khi con tin vào chính mình, người khác sẽ khó có thể làm con cảm thấy xấu hổ hay kém cỏi.

Một khi không có lòng tự trọng, trẻ sẽ luôn sợ hãi, thiếu tự tin, dễ bị thao túng và bắt nạt,... Người như vậy chắc chắn sẽ khó mà thành công trong cuộc sống.