Jean Milburn trong phim Sex Education là một nhân vật mà tôi thích vô cùng. Vị chuyên gia trị liệu tình dục này rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, đưa ra nhiều lời khuyên rất "đời" mà càng ngẫm càng thấy đúng.

Trong mùa 3 của phim Sex Education, khi đang nằm trên xe đẩy trong bệnh viện, dù đang ở tình trạng sức khỏe không tốt, Jean vẫn không ngừng suy nghĩ về cách giúp đỡ những người xung quanh.

Vị chuyên gia nói chuyện với y tá chăm sóc mình – người cũng chính là mẹ của Lily, bạn cùng trường của cậu con trai Otis. Người mẹ đang lo lắng vì Lily đột nhiên thu mình lại và thay đổi tính cách.

Lúc này Jean đã nói: "Try and find some common ground, something you can relate to in her world, and see if the conversation starts there" - "Hãy cố tìm một điểm chung nào đó, điều mà cô có thể liên hệ trong thế giới của con bé, và xem liệu cuộc trò chuyện có thể bắt đầu từ đó không".

Jean Milburn

Có thể thấy, Lily đã khuyên mẹ của Lily nên tìm một điểm chung để kết nối với con gái. Điều này sẽ giúp hai mẹ con tìm được sự đồng điệu. Jean không chỉ đưa ra lời khuyên cho mẹ của Lily, mà câu nói này cũng phản ánh chính mối quan hệ giữa cô và cậu con trai Otis.

Khi Otis còn nhỏ, Jean có thể dễ dàng kết nối với cậu, nhưng khi Otis lớn lên và bắt đầu tạo ra ranh giới riêng, cô cảm thấy khó khăn trong việc hiểu con trai mình hơn.

Khi nghe lời khuyên của Jean, tôi thấy hay và thực tế vô cùng. Đây thực sự là một lời khuyên sâu sắc về cách giao tiếp trong thực tế. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ dễ dàng trò chuyện và hiểu con vì con hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Nhưng khi con lớn lên, đặc biệt là trong tuổi dậy thì, chúng bắt đầu có sở thích, suy nghĩ và không gian riêng. Nếu cha mẹ muốn duy trì mối quan hệ tốt với con, thay vì áp đặt suy nghĩ của mình, hãy tìm hiểu xem con thích gì và sử dụng điều đó làm cầu nối để trò chuyện.

Chẳng hạn như trong gia đình tôi, khi 2 đứa con gái lớn hơn, chúng bắt đầu mê K-Pop, đu Idol. Có những lúc chúng nói chuyện với nhau mà tôi không hiểu gì. Lúc đó, tôi đã phải tìm hiểu xem con đang thần tượng ai để trò chuyện cùng con và cũng cả để định hướng, giúp con hâm mộ thần tượng một cách tỉnh táo. Bởi thời của tôi, từng có những câu chuyện "đu" thần tượng một cách điền rồ, chẳng hạn như câu chuyện một cô gái ở Trung Quốc đã tán gia bại sản, khiến bố phải tự tử vì mê muội Lưu Đức Hoa.

Từ chính câu chuyện trong gia đình mình, tôi có một số lời khuyên gửi đến các bậc phụ huynh:

- Lắng nghe và tôn trọng thế giới của con là một yếu tố quan trọng! Nhiều cha mẹ có xu hướng coi sở thích của con là "trẻ con" hoặc "vô bổ", nhưng việc đánh giá như vậy có thể khiến con cảm thấy bị xa cách. Thay vì phủ nhận hay phán xét, hãy lắng nghe một cách cởi mở, đặt câu hỏi và thể hiện sự quan tâm chân thành đến những gì con yêu thích.

Điều này không chỉ giúp con cảm thấy được tôn trọng mà còn khuyến khích con chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn.

- Bên cạnh đó, giao tiếp với con cũng cần xuất phát từ sự thấu hiểu chứ không phải áp đặt. Khi muốn giúp con vượt qua một khó khăn hoặc thay đổi theo hướng tích cực, cha mẹ nên bắt đầu từ điều mà con quan tâm. Điều này giúp việc dạy con trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn thay vì mang tính giáo huấn cứng nhắc.

- Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cần có sự linh hoạt. Khi con trưởng thành, cách cha mẹ giao tiếp cũng cần thay đổi theo. Thay vì áp dụng cách nói chuyện như khi con còn nhỏ, cha mẹ nên học cách tôn trọng không gian riêng, đặt câu hỏi thay vì ra lệnh, và đồng hành cùng con thay vì kiểm soát.

Khi cha mẹ bước vào thế giới của con thay vì ép con bước vào thế giới của mình, sự kết nối sẽ trở nên tự nhiên, bền vững hơn, giúp con cảm thấy an toàn và sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.