WHO khuyến cáo CSGT đeo khẩu trang và vẫn tiếp tục xử lý nồng độ cồn

Trong thư trả lời đề nghị theo văn bản số 53/UBATGTQG ngày 31/1/2020 và gửi Bộ Y tế Việt Nam về việc góp ý dự thảo hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm phổi cấp do coronavirus 2019 (2019-nCoV) tại Việt Nam.



Dù đang trong thời điểm dịch Corona nhưng WHO khuyên CSGT vẫn nên xử lý nồng độ cồn

Theo đó, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo về việc thực thi Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác. Trong đó có Quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và các văn bản dưới luật có liên quan nên được tiếp tục.

“Cần thực hiện các biện pháp bảo hộ phù hợp để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho người thực thi công vụ, người tham gia giao thông và cho cộng đồng bất cứ khi nào tiến hành hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành các khuyến cáo cơ bản đối với công chúng, bao gồm các lời khuyên để giúp cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)”, văn bản nêu.

CSGT nên đeo khẩu trang

Liên quan tới tình huống cụ thể khi kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở bằng thiết bị của lực lượng Cảnh sát giao thông, WHO nhấn mạnh một số điểm như: “Cảnh sát giao thông nên đeo khẩu trang y tế, và được trang bị dung dịch rửa tay khô có cồn. Bố trí để đảm bảo thiết bị kiểm tra nồng độ cồn được cầm và sử dụng bởi riêng 1 cảnh sát giao thông trong mỗi ca làm việc (để tránh lây chéo). Tiến hành sát khuẩn thiết bị trước, trong và sau ca làm việc bằng dung dịch có cồn. Chỉ sử dụng riêng 1 ống thổi mới, chưa qua sử dụng cho mỗi người được kiểm tra. Các ống thổi đã được sử dụng cần được thu gom và xử lý phù hợp”.

CSGT nên đeo khẩu trang khi làm việc

Trước đó, trong văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và văn bản phúc đáp gửi UBATGTQG, Bộ Y tế cũng đã đồng ý việc tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên việc thực hiện phải thực hiện theo đúng quy trình như:

Dùng riêng ống thổi cho từng người, sát khuẩn thiết bị đo, lực lượng làm nhiệm vụ tuân thủ đúng quy trình thao tác và người dân tuân thủ hướng dẫn của CSGT thì sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Mỗi người sẽ được dùng riêng một ống thổi

CSGT khi làm nhiệm vụ cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ theo hướng dẫn khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm an toàn, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nói chung và nCoV nói riêng cho bản thân và người dân.

Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch, Bộ Công an cần báo cáo, xem xét, quyết định phương án thích hợp cho việc kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở với người tham gia giao thông để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng, chống dịch bệnh. Người dân sử dụng ống thổi riêng đã được tiệt trùng.