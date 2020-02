Hải Phòng: Phạt hành chính người tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona

Chiều 5/2, cơ quan chức năng đã mời Lê Thị Kim T đến trụ sở Công an xã Lập Lễ làm việc. T thừa nhận bài viết trên là sai sự thật, do “nghe hơi nồi chõ” rồi tự bịa đặt đăng tải lên Facebook cá nhân.

Sau đó, T tiếp tục sửa bài viết có nội dung: “Toang rồi các ông ơi. Ở vsip mình đã có trường hợp người Trung Quốc lăn ra tại công ti (cần biết cty nào ib e nói tên cty cho né), nói trên đây sợ bị lột da. Mọi người cẩn thận nha. Tin chính xác 1.000/1.000 nhé. Help me”. Đến khoảng 21h cùng ngày 4-2, T đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên trang Facebook “Angela Lai”. Qua làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Kim T đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an lập biên bản, xử phạt mức 10 triệu đồng đối với Lê Thị Kim T về hành vi vi phạm quy định tại Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Lê Thị Kim T làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, vào tối 4/2, tài khoản Facebook cá nhân có tên “Angela Lai” đăng tải lên mạng xã hội bài viết có nội dung: “Toang rồi các ông ơi. Ở Vsip mình đã có trường hợp người Trung Quốc lăn ra tại Công ty Regina Miracle. Mọi người cẩn thận nha. Tin chính xác 1.000/1.000 nhé. Help me”. Bài viết trên lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người, với hơn 147 lượt “like”, 299 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội.



Qua xác minh, thu thập tài liệu, Phòng An ninh kinh tế - CATP xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật. Nhận thấy đây là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Corona và trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh văn hóa - CATP và lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên, Công an xã Lập Lễ xác định chủ tài khoản Facebook “Angela Lai” là Lê Thị Kim T, sinh 1993, ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.