Westlife bùng nổ trong đêm đầu tiên của The Wild Dreams Tour tại TP.HCM, khán giả háo hức chờ đợi buổi biểu diễn tối nay

Tối qua (21/11), The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam đã chính thức diễn ra tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. The Wild Dreams Tour là tour diễn thứ 14 trong sự nghiệp âm nhạc của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 cho đến năm 2024. Đây cũng là tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Westlife. 2 đêm diễn tại Việt Nam nằm trong chặng thứ 11 của chuyến lưu diễn The Wild Dreams Tour với điểm đến là các nước Châu Á và đây cũng là chặng lưu diễn cuối của Westlife trong năm 2023.



Khán giả háo hức đi xem Westlife biểu diễn tại Việt Nam.

Sau 12 năm xuất hiện trở lại tại sân khấu Việt Nam, 4 chàng trai đến từ Ireland trong trang phục lịch lãm cùng giọng ca ngọt ngào đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ. Phía dưới sân khấu là hàng nghìn khán giả cùng những chiếc lightstick rực rỡ.

Westlife mở màn với ca khúc Starlight cùng giai điệu sôi động khiến khán giả vô cùng hào hứng. Màn pháo hoa và hoa giấy xuất hiện trong đoạn cao trào của ca khúc tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Bản hit Uptown Girl và When You're Looking Like That là những ca khúc tiếp theo được vang lên. Những giai điệu sôi động quen thuộc khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Westlife đã mang đến rất những bài hát quen thuộc, gắn liền với thanh xuân của không ít khán giả Việt Nam.

Đặc biệt, trong The Wild Dreams Tour tại Việt Nam lần này, Westlife đã biểu diễn một liên khúc đặc biệt gồm các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music. Đây chính là dịp để khán giả được đắm chìm trong âm nhạc của thời thanh xuân. Liên khúc này Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour và chỉ diễn tại một số nơi như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm.

Khi biểu diễn những ca khúc này, các thành viên Westlife không chỉ hát mà còn thực hiện những màn vũ đạo sôi động. Điểm nhấn chắc chắn là màn trình diễn tiết mục Dancing Queen. Rất nhiều khán giả thích thú nhảy theo những giai điệu quen thuộc, mang đến một khung cảnh vô cùng sôi động tại SVĐ Thống Nhất.

Những khoảnh khắc rực rỡ khó quên trong buổi biểu diễn.

Sau màn trình diễn kéo dài 2 tiếng, 2 ca khúc được yêu nhất nhất của Westlife chính là My Love và You Raise Me Up cũng chính là màn biểu diễn kết thúc. Khán giả được đắm chìm trong những ca từ ngọt ngào của My Love, đây chắc chắn là ca khúc thanh xuân nằm lòng của không ít khán giả thế hệ 8X, 9X. Còn với You Raise Me Up, bài hát chính là một chỗ dựa tinh thần và chữa lành hàng triệu trái tim. Ca khúc được vang lên và mang đến bầu không khí vô cùng xúc động.

The Wild Dreams Tour của Westlife sẽ trình diễn thêm 1 đêm vào tối nay (22/11) và hứa hẹn sẽ mang đến thêm rất nhiều khoảnh khắc thật đặc biệt.

Cùng chờ đợi đêm diễn của The Wild Dreams Tour tại Việt Nam vào tối nay.