Westlife mê Việt Nam lắm: Liên tục đổi lời Việt khi diễn loạt hit cực ngọt ngào

Sau khi khởi động đêm nhạc với các giai điệu sôi động, Westlife tiến vào với thế giới những bản tình ca ngọt ngào nhất trong sự nghiệp: Fool Again, If I Let You Go,... và tất nhiên - Seasons In The Sun.

Seasons In The Sun là một trong các hit bất hủ của Westlife. Ca khúc có nội dung khá u uất khi kể về sự chia ly trong cuộc sống, của một chàng trai nói lời chia xa với bố, với cô gái mình yêu và cả 'những mùa nắng đẹp'. Ngay khi giai điệu của Seasons In The Sun cất lên, khán giả không khỏi nổi da gà vì xúc động khi ca khúc của thanh xuân nay được chính Westlife trình diễn trực tiếp.

Đặc biệt, Westlife cũng đã viết lại lời 1 câu hát: "Goodbye Michelle, it's hard to die,..." thành "Goodbye Vietnam, it's hard to die". Hàm ý họ thật khó để nói lời chia xa với khán giả Việt Nam. Họ cũng liên tục gửi lời chào và cảm ơn đến khán giả TP.HCM.

Clip Westlife đổi lời Việt Nam

Chưa dừng lại ở đó, khi hát Mandy, Fool Again,... các chàng trai cũng lồng ghép lời hát thành Việt Nam khá nhiều lần. Đặc biệt, khi hát đến bản tình ca kinh điển Nothing's Gonna Change My Love For You, thành viên Mark đã nói to: "Tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt trong sự vỡ òa của khán giả.

Thành viên Mark nói to: "Tôi yêu các bạn"

Đây cũng là lúc 4 chàng trai khoe vocal cực đỉnh với phần ngẫu hứng acapella cuối bài. Sau nhiều thập niên, giọng hát của họ vẫn hòa quyện tuyệt vời như thế!