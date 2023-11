Dàn đồng ca tại SVĐ Thống Nhất vỡ oà khi Westlife kết show với My Love và You Raise Me Up

Sau gần 2 tiếng trình diễn, Westlife cũng mang đến tiết mục encore kết show với 2 ca khúc có thể xem là nổi tiếng nhất của họ: My Love và You Raise Me Up.

My Love, bản tình ca làm triệu trái tim say đắm. Nay đã được hát live quá ngọt ngào, khơi gợi lên kí ức thanh xuân ngọt ngào. Hàng nghìn khán giả ngày nào còn là các cô cậu nghe Westlife qua kênh MTV Asia, nay đã trưởng thành cùng âm nhạc của 4 chàng trai từ Ireland.



Clip Westlife biểu diễn My Love

You Raise Me Up, bản "thánh ca" của cộng đồng fan Westlife - không chỉ là một ca khúc mà còn là một chỗ dựa tinh thần, là nơi chữa lành hàng triệu trái tim. You Raise Me Up với thông điệp hướng thượng, được hàng nghìn giọng hát khán giả hoà cùng với Westlife. Tất cả tạo nên bầu không khí cực kì xúc động, gieo vào trong lòng mỗi người một niềm hi vọng và một điểm tựa vững vàng. Không ít khán giả dù hoàn toàn xa lạ nhưng đã siết chặt lấy tay nhau trong giai điệu You Raise Me Up.

Clip Westlife khép lại đêm nhạc bằng ca khúc You Raise Me Up đầy cảm xúc

Các thành viên Westlife đã khép lại sân khấu bằng cách cầm quốc kì Việt Nam và Ireland cùng nhau, tạo nên một hình ảnh thực sự khó quên.

Westlife sẽ trình diễn thêm 1 đêm vào tối mai (22/11). Đêm thứ 2 dự kiến có số khán giả đông hơn đêm đầu tiên, hứa hẹn thêm nhiều khoảnh khắc thật đặc biệt.