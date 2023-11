Westlife "khuấy đảo" với liên khúc ABBA: cả khán đài "vỡ tung" với Dancing Queen!

Một trong những sân khấu đặc biệt nhất mà Westlife mang đến cho khán giả Việt Nam chính là liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Đây là liên khúc mà Westlife thường không diễn quá nhiều trong The Wild Dreams Tour, chỉ diễn tại một số nơi tiêu biểu như khi diễn tại quê nhà Ireland của nhóm. Điều này chứng tỏ Westlife và ekip đã có sự ưu ái nhất định cho khán giả Việt Nam!

Westlife biểu diễn Dancing Queen

Cả khán đài như 'vỡ tung' khi loạt giai điệu quen thuộc vang lên: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music,... Các chàng trai vừa hát vừa thực hiện vũ đạo sôi động, tạo nên bầu không khí đậm chất disco với màn hình LED cực kì sặc sỡ. Khán giả đùa rằng như được "gấp đôi thanh xuân" khi trực tiếp nghe Westlife hát các ca khúc của ABBA.

Westlife mang đến liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA

Đỉnh điểm của màn trình diễn chắc chắn là tiết mục Dancing Queen. Tất cả khán giả đều đứng dậy nhảy theo vô cùng cuồng nhiệt, tạo nên một cảnh tượng thực sự khó quên!