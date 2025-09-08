Vương tử Harry sẽ trở về Anh quốc vào đầu tuần tới, đánh dấu chuyến đi mới nhất của anh sau nhiều tháng tập trung cho các hoạt động quốc tế. Chuyến đi lần này đặc biệt gây chú ý bởi hai sự kiện nhân đạo gắn liền với dấu ấn cá nhân của anh, trong khi bối cảnh gia đình Hoàng gia vẫn là tâm điểm được công chúng quan tâm.

Ngày 8/9, Vương tử Harry sẽ tham dự WellChild Awards ở London – sự kiện trùng khớp với ngày giỗ thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II, người bà mà anh vô cùng kính yêu. Kể từ năm 2007, Harry đã trở thành người bảo trợ của tổ chức WellChild và đến nay anh đã 14 lần góp mặt tại lễ trao giải. Đây cũng là một trong số ít hoạt động thiện nguyện mà anh vẫn giữ lại sau khi cùng Meghan Markle rời khỏi vai trò Hoàng gia cấp cao năm 2020. Tại buổi lễ, Harry sẽ phát biểu và trực tiếp trao giải thưởng "Đứa trẻ truyền cảm hứng nhất" (4–6 tuổi) – một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình.





Ngày hôm sau, 9/9, Vương tử Harry sẽ di chuyển tới Nottingham để tham dự sự kiện đặc biệt tại Community Recording Studio (CRS) . Tại đây, anh sẽ công bố một khoản quyên góp lớn cho tổ chức Children in Need, đồng thời gặp gỡ các nhóm cộng đồng như CRS, Epic Partners và Coach Core – những đơn vị đang nỗ lực ngăn chặn bạo lực thanh thiếu niên, hỗ trợ giới trẻ thông qua thể thao và nghệ thuật sáng tạo. Bên cạnh các cuộc trò chuyện riêng với cảnh sát, lãnh đạo địa phương và đại diện tổ chức xã hội, Harry cũng sẽ giao lưu với các bạn trẻ mà anh từng gặp trong quá khứ, theo dõi những màn biểu diễn trực tiếp trước khi phát biểu và tham quan cơ sở.





Đây không phải lần đầu Vương tử Harry trở về Anh trong năm nay. Trước đó, tháng 4/2025, anh có mặt tại London để tham dự phiên tòa liên quan đến kháng cáo việc bị tước quyền bảo vệ an ninh chính thức – một vụ kiện mà cuối cùng anh đã thất bại. Cũng trong năm 2024, Harry từng về nước cho dịp kỷ niệm 10 năm Invictus Games và lễ WellChild Awards, nhưng đều không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Vua Charles.

Được biết, lần gần nhất Harry gặp cha mình là vào tháng 2/2024, khi anh vội vã bay về London sau thông tin Vua Charles mắc ung thư. Kể từ đó đến nay, khoảng cách giữa hai cha con vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu gần đây cho thấy bầu không khí đang dần bớt căng thẳng, mở ra hy vọng cho một cuộc đoàn tụ trong tương lai gần.





Trong tuyên bố đăng tải trên trang web của WellChild ngày 28/8, Harry chia sẻ: "Tôi luôn vinh dự được tham dự WellChild Awards và gặp gỡ những đứa trẻ, gia đình và các chuyên gia tuyệt vời – những con người truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng chính nghị lực và tinh thần của họ".

Chuyến đi lần này, dù có hay không sự xuất hiện của Vua Charles trong lịch trình riêng, vẫn khẳng định một điều: Vương tử Harry vẫn chưa bao giờ ngừng đồng hành với những giá trị thiện nguyện mà anh đã gắn bó gần hai thập kỷ.

