Tủ đồ lộng lẫy của Vương phi Kate luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng. Ngay cả những người không quá quan tâm đến thời trang cũng tò mò: “Hôm nay Kate mặc gì?”. Và quả thật, mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến một chuẩn mực phong cách khiến giới mộ điệu phải ngả mũ thán phục.

Một trong những bộ cánh được yêu thích nhất chính là chiếc váy đỏ “Aurora” của Needle & Thread mà Vương phi diện trong buổi tiệc hoành tráng tại Cung điện Buckingham vào tháng 1/2020. Với phần thân áo thêu họa tiết hoa tinh xảo, đính sequin lấp lánh cùng chân váy voan nhiều lớp bồng bềnh, chiếc váy đã giúp Vương phi trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Không khó hiểu khi mẫu váy này nhanh chóng “sold out” trên toàn cầu chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục.





Điều đặc biệt là khác với thói quen lựa chọn các thiết kế đặt riêng, Vương phi Kate đã mặc một mẫu váy may sẵn, điều này khiến giới truyền thông và công chúng càng phấn khích hơn khi họ cũng có thể sở hữu trang phục “chuẩn Hoàng gia”.

Sau 5 năm, “Aurora dress” vẫn là “ngôi sao” trong bộ sưu tập của Needle & Thread và vừa được tái sinh trong gam màu xanh ngọc lục bảo – sắc màu được ví như “nữ hoàng mùa lễ hội”. Với tông màu đá quý sang trọng, phiên bản mới không chỉ phù hợp cho các buổi dạ tiệc mùa đông mà còn gợi nhớ hình ảnh thanh lịch, quyền quý gắn liền với Vương phi Kate.





Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Vương phi chinh phục công chúng với sắc xanh Emerald. Trong chuyến công du Ireland năm 2020, cô từng diện mẫu váy “Falconetti” của thương hiệu The Vampire’s Wife, khiến báo chí đồng loạt ca ngợi vẻ đẹp huyền thoại. Dù thương hiệu này đã ngừng hoạt động vào năm 2024, hình ảnh ấy vẫn là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất của Vương phi.





Sự trở lại của “Aurora” trong sắc xanh mới được xem như “món quà Giáng sinh sớm” cho những tín đồ thời trang toàn cầu. Và nếu Vương phi Kate một lần nữa lựa chọn mẫu váy này trong tương lai, điều đó chắc chắn sẽ tái khẳng định vị thế “biểu tượng phong cách bất bại” của cô trong Hoàng gia Anh.