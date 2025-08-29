Meghan Markle vừa mang đến cho công chúng một món quà bất ngờ: Những bức ảnh chưa từng công bố trong tiệc cưới Hoàng gia cùng Vương tử Harry năm 2018.

Trong tập mới của series With Love, Meghan, nữ công tước 44 tuổi xuất hiện trong căn bếp cùng bếp trưởng Clare Smyth – người đứng sau nhà hàng Core (London) đạt 3 sao Michelin. Bà cũng chính là người tạo nên thực đơn tiệc cưới cho Meghan và Harry, đồng thời nấu bữa tối kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cặp đôi.





Meghan hồi tưởng: “Chúng tôi có cả một bản đồ để mọi người thấy nguyên liệu trong thực đơn được lấy từ đâu. Ai cũng còn nhắc lại rằng đó là bữa ăn ngon nhất". Smyth tiết lộ chính yêu cầu “bất ngờ” của Meghan và Harry về các món ăn nhẹ buổi khuya đã khiến bà phải sáng tạo ra món gà rán đặc biệt hiện vẫn tồn tại như một “món ngoài thực đơn” tại Core.

Meghan bật cười thích thú: “Ôi trời, tôi quá hạnh phúc vì chúng tôi đã tạo ra một món ‘ngoài thực đơn’ ở Core, và đó lại là gà rán!”.





Những hình ảnh vừa được công bố gồm khoảnh khắc cô dâu Meghan và Vương tử Harry trong bữa tiệc tối tại Frogmore House. Sau buổi lễ và tiệc trà ở Lâu đài Windsor, Meghan đã thay sang chiếc váy Stella McCartney hở lưng quyến rũ, khiến cả sàn nhảy bùng nổ. Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm, bàn tiệc được bày biện cầu kỳ, và bữa tiệc khi ấy được mô tả là “một đêm vui chơi hết mình, chẳng hề gò bó".

Không dừng lại ở đó, Meghan còn chia sẻ thêm về bữa tối kỷ niệm 1 năm ngày cưới, khi cô và Harry vừa chào đón Hoàng tử Archie. Bữa ăn được tổ chức trong một nhà nguyện cổ, đến mức đội ngũ đầu bếp phải “như ninja” để tránh làm rung động những món đồ cổ. Meghan nhớ lại với nụ cười: “Xung quanh chúng tôi đều là lịch sử, và mọi thứ thật đặc biệt".

Ở tuổi 44, Meghan vẫn khiến công chúng bất ngờ khi khéo léo giữ lửa tình yêu qua những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa cùng Vương tử Harry. Những bức ảnh cưới hiếm hoi vừa được chia sẻ đã khiến người hâm mộ Hoàng gia thêm một lần thổn thức.

Theo People