Kensington Palace vừa đưa ra thông báo chính thức: Vương phi Kate sẽ có mặt trong buổi lễ công khai cùng Thân vương William để kỷ niệm và tôn vinh cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II, nhân dịp 3 năm ngày bà băng hà.

Theo kế hoạch, Thân vương William ban đầu sẽ tham dự sự kiện tại Sunningdale một mình. Tuy nhiên, Vương phi Kate đã quyết định cùng đồng hành với chồng, thể hiện sự gắn bó và tình cảm sâu sắc dành cho Nữ hoàng. Đây được xem là lần xuất hiện công khai đầy ý nghĩa, khi Nữ hoàng Elizabeth II vẫn luôn là biểu tượng gắn liền với hình ảnh gia đình Hoàng gia và là nguồn cảm hứng đặc biệt với Vương phi.





Trong khi đó, Vua Charles III và Vương hậu Camilla không tổ chức tưởng niệm công khai, bởi hôm qua cả hai đã dự lễ nhà thờ tại Balmoral. Tại Crathie Kirk, những lời cầu nguyện đã được cất lên để tưởng nhớ Nữ công tước xứ Kent và ghi dấu 3 năm ngày Vua Charles kế vị ngai vàng.

Đáng chú ý, Vương tử Harry cũng trở về Anh đúng ngày 8/9. Hình ảnh anh rời sân bay quốc tế Los Angeles đã được ghi lại. Tối nay, Vương tử dự kiến xuất hiện tại lễ trao giải WellChild Awards ở London – sự kiện thường niên gắn bó với anh trong nhiều năm qua. Sau đó, Harry sẽ tiếp tục đến một phòng thu cộng đồng tại Nottingham vào ngày 9/9.

Điều dư luận quan tâm là liệu chuyến về nước lần này có mang lại cơ hội tái ngộ cho Harry với cha mình – Vua Charles hay anh trai, Thân vương William. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa ba người vẫn còn nhiều căng thẳng. Lần gần nhất Harry và nhà vua gặp nhau là vào tháng 2/2024, khi Vương tử vội vàng bay xuyên Đại Tây Dương về thăm cha sau thông tin chẩn đoán ung thư. Tuy nhiên, cuộc gặp ấy chỉ kéo dài hơn 30 phút trước khi Vua Charles rời đi để nghỉ dưỡng tại Sandringham.

Sự kiện tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II năm nay không chỉ là dịp tri ân người phụ nữ đã để lại di sản vĩ đại cho nước Anh, mà còn khiến công chúng dõi theo từng bước đi của các thành viên Hoàng gia, đặc biệt là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Vương phi Kate sau thời gian vắng bóng.

