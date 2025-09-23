Theo tiết lộ độc quyền từ một người bạn cũ của Vương tử Harry, vị Hoàng tử từng học tại Eton College giai đoạn 1998-2003 đã chính thức đăng ký tên con trai - Hoàng tử Archie vào danh sách nhập học của ngôi trường này. Đây được xem là một bước đi táo bạo, bởi Archie hiện mới 6 tuổi và đang sinh sống tại Mỹ cùng cha mẹ.

Eton College từ lâu là lựa chọn "truyền thống" của Hoàng gia, nơi Thân vương William và Vương tử Harry từng theo học. Dù từng có nhiều kỷ niệm trái chiều tại đây, Harry hiện tại lại đánh giá Eton là nơi duy nhất đáp ứng đủ yếu tố an toàn cho con cái mình. Một nguồn tin cho biết: "Eton là lựa chọn hợp lý nhất, bởi trường này vốn có mức độ an ninh cực cao khi quy tụ rất nhiều con em chính trị gia và nhân vật tầm cỡ. So với trường học ở Mỹ, đặc biệt với luật súng đạn, thì Eton vẫn an toàn hơn nhiều".

Quyết định này cũng khiến dư luận liên tưởng đến khả năng Harry và Meghan có thể đưa các con về Anh trong tương lai. Bản thân Harry gần đây cũng để ngỏ khả năng này khi trả lời The Guardian : "Tuần này chắc chắn đã đưa tôi đến gần hơn với ý định đưa các con trở lại quê hương".

Không ít người cho rằng, việc Harry đăng ký cho Archie vào Eton chính là tín hiệu ngầm: Dù gia đình Sussex đã rời Hoàng gia từ năm 2020, dòng máu Windsor vẫn chảy mạnh mẽ trong Archie - đứa trẻ sinh ra tại Frogmore Cottage và từng ở rất gần với Nữ hoàng Elizabeth II trong những ngày đầu đời.

Trong khi Công chúa Lilibet - con gái út của Harry sinh ra ở Mỹ và có tuổi thơ gắn liền với California, Archie có thể sẽ nối lại con đường của cha và bác William, trở thành học sinh Eton trong tương lai. Điều này chắc chắn sẽ khiến câu chuyện "cầu nối" hay "khoảng cách" giữa gia đình Sussex và Hoàng gia thêm phần kịch tính.

Theo Express