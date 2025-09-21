Vương tử Harry vừa khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ hé lộ ý định có thể đưa Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet trở lại Vương quốc Anh. Đây là bước ngoặt lớn, bởi chính anh từng thẳng thừng tuyên bố "không có thế giới nào" mà gia đình nhỏ của mình sẽ quay lại xứ sở sương mù.





Trong tháng 5 vừa qua, ngay sau khi thất bại trong vụ kiện chống lại Bộ Nội vụ về việc hạ cấp bảo vệ an ninh, Harry còn khẳng định rằng: "Tôi không thể hình dung ra một thế giới mà tôi sẽ đưa vợ và các con trở về Anh lúc này".

Thế nhưng, chỉ sau chuyến công tác 4 ngày tại quê hương, tham dự hàng loạt sự kiện từ thiện và đặc biệt là cuộc gặp kéo dài 55 phút với Vua Charles tại Clarence House – lần đầu tiên sau 19 tháng xa cách, Harry đã đổi giọng hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn Guardian, anh nói: "Tôi sẽ. Tuần này chắc chắn đã khiến điều đó gần hơn".





Một nguồn tin chia sẻ với Sunday Times: "Anh ấy chưa từng từ bỏ hy vọng đưa gia đình trở lại. Harry muốn cho các con thấy nơi anh đã lớn lên, muốn chúng hiểu và gắn bó với gia đình ở đây. Anh thực sự muốn trở về nhiều hơn".

Ngay sau chuyến đi, Harry trở lại Mỹ và tiếp tục tới Ukraine. Trong khi đó, Meghan Markle cũng ngầm xác nhận chồng đã về nhà bằng một story trên Instagram thương hiệu của cô, kèm dòng chữ mùi mẫn: "Khi người đàn ông của bạn trở về…"





Sự thay đổi 180 độ này không chỉ khiến dư luận tò mò về quyết định tương lai của Công tước xứ Sussex, mà còn khơi dậy hàng loạt câu hỏi: Liệu đây là bước mở đầu cho sự hàn gắn trong mối quan hệ giữa Harry – Meghan với Hoàng gia Anh? Và liệu nước Anh có sớm chứng kiến cảnh Archie và Lilibet cùng ông nội Vua Charles xuất hiện bên nhau?

Theo Express