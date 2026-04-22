Bữa tiệc tại Cung điện Buckingham không chỉ là một sự kiện hoàng gia thông thường, mà là khoảnh khắc đại gia đình quây quần để tưởng nhớ sinh nhật tuổi 100 của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Giữa dàn khách mời đông đảo, Vương phi Kate đã khéo léo biến tấu lại phong cách thời trang kinh điển của bà nội chồng, mang đến một diện mạo vừa hiện đại vừa chan chứa tình cảm, thu hút mọi ánh nhìn.

Sắc tím oải hương và triết lý "phải được nhìn thấy"

Theo tạp chí Marie Claire đưa tin, Cung điện Buckingham đã chào đón các thành viên Hoàng gia, những tình nguyện viên từ các tổ chức bảo trợ của cố Nữ hoàng cùng nhiều vị khách trăm tuổi khác để kỷ niệm triều đại lịch sử của bà. Tại đây, Vương phi xứ Wales đã tinh tế tri ân bà nội chồng khi diện một chiếc váy màu tím oải hương tuyệt đẹp, được cho là thiết kế của thương hiệu Emilia Wickstead.

Tông màu tím pastel này dường như được lấy thẳng từ tủ đồ trứ danh của cố Nữ hoàng , kết hợp với đường may đo sắc nét theo phong cách cổ điển. Không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, màu sắc nổi bật này còn giúp Vương phi dễ dàng được nhận ra giữa biển người tham dự. Đây là hành động lặp lại triết lý thời trang nổi tiếng lúc sinh thời của cố Nữ hoàng : "Tôi phải được nhìn thấy thì người ta mới tin tôi tồn tại".

Những món trang sức kỷ vật vô giá

Sự tinh tế của Vương phi Kate không chỉ dừng lại ở trang phục mà còn nằm ở cách cô chọn phụ kiện mang đậm tính di sản. Cô đã đeo đôi khuyên tai ngọc trai Bahrain và chiếc vòng cổ ngọc trai ba sợi mang tính biểu tượng của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Đôi khuyên tai ngọc trai Bahrain vốn là quà cưới dành cho Nữ hoàng và Vương tế Philip vào năm 1947.

Đây là một trong những món đồ yêu thích mang đậm tính lãng mạn của cố Nữ hoàng, trước khi bà đích thân trao lại cho Vương phi xứ Wales sử dụng vào khoảng năm 2016. Đặc biệt hơn, chiếc vòng cổ ngọc trai ba sợi là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của Nữ hoàng Elizabeth, được bà đeo gần như mỗi ngày. Chia sẻ với tạp chí People , cựu phó thư ký riêng của Nữ hoàng , Sam Cohen, khẳng định: "Bà hoàn toàn không quan tâm đến vật chất. Bà đeo cùng một chiếc vòng cổ ngọc trai mỗi ngày".

Trong suốt buổi tiệc tiệc, Vương phi xứ Wales xuất hiện đầy uy quyền nhưng cũng vô cùng thân thiện, mang lại nụ cười cho rất nhiều người tham dự. Bầu không khí trở nên rộn ràng và xúc động khi Nhà vua bắt nhịp cho các khách mời cùng hát vang bài "Happy Birthday", tôn vinh triều đại lịch sử và cuộc đời đáng nhớ của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Trong một tuyên bố được đưa ra trước đó cùng ngày, Nhà vua bày tỏ hy vọng bữa tiệc sẽ là dịp để tôn vinh "một cuộc đời trọn vẹn và một di sản của niềm hy vọng, khi chúng ta cùng nhau nỗ lực hướng tới một 'ngày mai tươi sáng và hạnh phúc hơn' - một tương lai bắt nguồn từ hòa bình, công lý, sự thịnh vượng và an ninh".