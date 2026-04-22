Sự xuất hiện của Meghan Markle tại MasterChef Úc từng là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Cùng với Vương tử Harry trong chuyến công du tới Úc, việc cô tham gia chương trình ẩm thực đình đám này với vai trò giám khảo khách mời đã chứng minh kinh nghiệm dày dặn của cô với truyền hình. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười rạng rỡ trước ống kính, con người thật của cô ở chốn hậu trường luôn là một dấu hỏi lớn với công chúng.

Mới đây, một cựu nhà sản xuất của chương trình đã phá vỡ sự im lặng, tiết lộ chính xác thái độ làm việc của Meghan khi máy quay đã tắt, mang đến một góc nhìn hoàn toàn chân thực và khác xa với những đồn đoán ồn ào thường thấy trên các trang báo lá cải.





Thái độ gây bất ngờ với ê-kíp sản xuất

Theo thông tin được trích dẫn từ tạp chí uy tín Marie Claire , những bí mật hậu trường này được hé lộ thông qua một video trên TikTok của Alexandria Funnell, một cựu nhà sản xuất hậu kỳ của MasterChef Úc. Vốn tò mò về những câu chuyện thâm cung bí sử, Funnell đã nhắn tin cho một người bạn hiện vẫn đang làm nhà sản xuất cho chương trình để dò hỏi tình hình thực tế về vị khách mời Hoàng gia. Câu trả lời cô nhận được đã đập tan mọi định kiến. Nhà sản xuất hiện tại đã phản hồi qua tin nhắn rằng Nữ tước xứ Sussex thực sự vô cùng tuyệt vời.

Trái với hình ảnh xa cách hay đòi hỏi khắt khe mà nhiều người thường gán cho các nhân vật Hoàng gia, Meghan được miêu tả là một người rất tử tế với toàn bộ ê-kíp, sở hữu khiếu hài hước tinh tế và cư xử giản dị như bất kỳ một người bình thường nào khác. Đội ngũ đi cùng cô cũng giữ mọi thứ ở mức tối giản nhất có thể. Đội ngũ tùy tùng của cô chỉ vỏn vẹn hai người, và theo lời nhà sản xuất, cả hai nhân viên này cũng đều thể hiện thái độ làm việc cực kỳ tuyệt vời và chuyên nghiệp.





Kỹ năng chuyên môn sắc bén và "nước đi" truyền thông thông minh

Không chỉ ghi điểm bởi thái độ thân thiện, khả năng chuyên môn của Meghan Markle cũng khiến những người làm truyền hình lâu năm phải thán phục. Nhà sản xuất tiết lộ rằng kỹ năng làm giám khảo của cô rất xuất sắc, đặc biệt là ở sự súc tích. Nếu như các giám khảo thông thường hoặc các khách mời khác thường có xu hướng "nói dông dài" - một cơn ác mộng đối với các biên tập viên hậu kỳ khi phải cắt gọt hàng giờ đồng hồ hình ảnh thành những đoạn clip ngắn gọn thì Meghan lại hoàn toàn ngược lại.

Những nhận xét của cô luôn đi thẳng vào trọng tâm, khúc chiết và cực kỳ hữu ích cho khâu biên tập. Đề cập đến vấn đề cát-xê, Funnell nhận định rằng sự xuất hiện của Meghan giống như một "món hời" lớn cho chương trình. Theo cựu nhà sản xuất này, rất có thể Meghan tham gia hoàn toàn vì đam mê ẩm thực và coi đây là một chiến lược quảng bá hình ảnh tích cực, bởi có nhiều nguồn tin cho biết cô đã xuất hiện trên chương trình này hoàn toàn miễn phí, dù thông tin này chưa được các nguồn chính thức xác nhận.

Kết lại đoạn video gây sốt của mình, Funnell khẳng định Meghan Markle thực sự là một người tuyệt vời trong công việc, đồng thời mỉm cười châm biếm những kẻ chuyên bịa chuyện ác ý bằng câu nói kinh điển: "Những kẻ hay ghét bỏ thì sẽ luôn tìm cớ để ghét bỏ mà thôi".