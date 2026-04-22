Kể từ khi rời khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia vào năm 2020 để đến California (Mỹ) tìm kiếm cuộc sống tự do và tự xây dựng "đế chế" riêng, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã thử mọi cách để duy trì sức nóng tên tuổi. Thế nhưng, theo các báo cáo mới nhất, một sự thật phũ phàng đang diễn ra: Nước Mỹ dường như đã ngừng bàn tán về Harry và Meghan. Thay vào đó, mọi sự chú ý và những cuộc trò chuyện tại xứ cờ hoa lúc này đều đổ dồn về tình hình sức khỏe của Vương phi Kate và Vua Charles.

Nước Mỹ ngó lơ nhà Sussex để hướng về Vương phi Kate

Theo thông tin được tờ Express đăng tải, Meghan Markle vừa phải hứng chịu một "đòn giáng" mới vào danh tiếng khi người chị dâu của cô, Vương phi Catherine, mới là chủ đề nóng nhất trong các cuộc trò chuyện về Hoàng gia tại Mỹ. Kể từ khi chuyển đến khu dân cư cao cấp Montecito gần 5 năm trước, Harry và Meghan đã nỗ lực không ngừng để tạo ra một chỗ đứng riêng. Vương tử Harry đã xuất bản cuốn hồi ký gây chấn động, cùng vợ xuất hiện trong hàng loạt phim tài liệu trên Netflix và các cuộc phỏng vấn đình đám. Gần đây nhất, Meghan còn ra mắt dự án sản phẩm phong cách sống mang tên "As Ever", được cô miêu tả là "hơn cả một thương hiệu, đó là một ngôn ngữ tình yêu".

Dù vậy, mọi nỗ lực phô trương dường như không mang lại hiệu quả bền vững. Một người bạn và là cố vấn cho Vương thất Anh tiết lộ với tờ The Times rằng cặp đôi đã hoàn toàn "rơi khỏi các cuộc thảo luận" tại Mỹ. Nguồn tin này thẳng thắn nhận định: "Điều họ chưa thể làm được là tạo ra một sự hiện diện công chúng được tôn trọng và yêu mến. Gần đây tôi có mặt ở Los Angeles và thực sự bất ngờ khi thấy họ không còn là chủ đề được nhắc tới. Mọi người ở đây chỉ muốn biết về sức khỏe của Nhà vua và Vương phi Kate. Harry và Meghan đã thực sự bị lãng quên trong các câu chuyện".

Mối bận tâm của công chúng và khoảng cách thế hệ Hoàng gia

Sự quan tâm của công chúng Mỹ đổ dồn về Vương phi xứ Wales là điều dễ hiểu sau những biến cố sức khỏe nghiêm trọng của cô. Vào tháng 1 năm 2024, Vương phi đã trải qua một cuộc phẫu thuật vùng bụng và phải nằm viện hai tuần tại The London Clinic. Đến tháng 3, cô khiến công chúng toàn cầu xót xa khi xác nhận qua một video rằng mình đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang trong quá trình hóa trị dự phòng. Thông tin này xuất hiện chỉ một tháng sau khi Cung điện xác nhận Vua Charles cũng mắc một dạng ung thư, khiến ông phải tạm dừng các nhiệm vụ công khai một thời gian ngắn trước khi quay lại làm việc vào cuối tháng 4.

Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng đó, Vương tử Harry đã vội vã bay về Anh vào tháng 2 để thăm cha trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 45 phút tại Clarence House, sau đó lập tức quay lại California. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nhà Sussex và Thân vương, Vương phi xứ Wales vẫn đang trong tình trạng đóng băng hoàn toàn. Lần cuối cùng Công tước xứ Sussex chạm mặt Vương phi Catherine là tại Lễ đăng quang của Vua Charles vào tháng 5 năm 2023, và đến nay họ vẫn không hề nói chuyện với nhau.

Sự kiện nghìn đô của Meghan: Hào nhoáng nhưng khép kín

Trong khi sự chú ý của đại chúng dần rời xa, Meghan Markle vẫn tiếp tục các hoạt động nhắm đến giới tinh hoa. Vào ngày cuối cùng trong chuyến đi đến Úc cùng Vương tử Harry, Nữ công tước xứ Sussex đã có bài phát biểu tại sự kiện nghỉ dưỡng dành cho phái nữ mang tên "Her Best Life" ở Sydney. Đây là một sự kiện vô cùng đắt đỏ với mức giá 1.400 bảng Anh cho một vé tiêu chuẩn. Đối với vé VIP có giá lên tới 1.670 bảng Anh, khách tham dự sẽ được tận hưởng dịch vụ tại khách sạn 5 sao InterContinental Coogee Beach và có cơ hội chụp ảnh nhóm cùng Nữ công tước.

An ninh tại khách sạn được thắt chặt tối đa cho chuyến thăm của Meghan, đồng thời quyền truy cập của giới truyền thông cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Sự kiện này được miêu tả là "một dịp cuối tuần khó quên để phụ nữ tái kết nối, nạp lại năng lượng và tận hưởng niềm vui", cho thấy hướng đi của Meghan đang ngày càng thu hẹp vào các tệp khách hàng khép kín, đối lập hoàn toàn với sức hút đại chúng mà Vương phi Kate đang sở hữu một cách tự nhiên từ phía bên kia bờ đại dương.