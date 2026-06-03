Có những món thời trang tưởng chừng đã chết hẳn trong lịch sử, rồi bỗng một ngày hồi sinh rực rỡ hơn bao giờ hết. Giày cao gót trắng mũi nhọn là một ví dụ điển hình và người đứng sau cuộc "phục hồi danh dự" ấy không ai khác chính là Vương phi Kate (Vương phi xứ Wales), với hàng loạt outfit đỉnh cao trải dài từ sân bay đến sân Wimbledon.

Một đôi giày từng bị cả làng thời trang quay lưng

Không phải ngẫu nhiên mà giày cao gót trắng bị xếp vào danh sách "tối kỵ" của giới mộ điệu suốt nhiều năm. Trong thập niên 1980, loại giày này gắn liền với hình ảnh táo bạo, lòe loẹt và gợi cảm quá mức đi kèm với váy mini, mái tóc phồng to và kiểu thẩm mỹ khá "ồn ào" của thời đó. Nhà báo thời trang Lauren Cochrane từng viết trên tờ The Guardian rằng chiếc giày trắng gót nhọn của thập niên 80 đại diện cho một thứ phong cách mà giới thượng lưu thời trang luôn cố tránh xa. Nó mang hình ảnh của sự rẻ tiền, dù thực tế chất lượng của nhiều đôi không hề rẻ.

Bước sang thập niên 1990, làn gió tối giản thổi qua, mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Giày trắng dần được nhìn lại với ánh mắt ít thành kiến hơn, nhưng vẫn chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Phải đến khi xu hướng hoài cổ thập niên 80–90 bùng nổ trong những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện đều đặn của một số gương mặt thời trang quyền lực, chiếc giày này mới chính thức được "minh oan".

Vương phi Kate và hành trình đảo ngược định kiến

Năm 2025, Vương phi Kate xuất hiện tại Wimbledon trong bộ suit trắng tinh của Self-Portrait, kết hợp cùng giày Gianvito Rossi - một tổng thể khiến cô trở thành biểu tượng phong cách không thể tranh cãi của sân đấu danh giá nhất nước Anh. Trước đó không lâu, năm 2023, cô diện blazer xanh mint của Balmain cùng chân váy trắng xếp ly, hoàn thiện look bằng đôi giày Gianvito Rossi trắng và túi Mulberry trắng mini - một tổng thể được đánh giá là vừa cổ điển, vừa tinh tế, gợi nhớ đến phong cách của cố Công nương Diana.

Điều Vương phi Kate làm không phải là thay đổi bản thân chiếc giày, mà là thay đổi cách người ta nhìn về nó. Cô chọn kiểu mũi nhọn thay vì mũi tròn vốn hay bị chê "già". Cô ghép chúng với trang phục có màu sắc tươi sáng như xanh cobalt, tím hoa cà, hoặc trắng thuần tạo ra sự tương phản sắc nét nhưng không hề loè loẹt. Và quan trọng nhất, cô giữ nguyên vẻ chỉn chu, tự tin vốn có, cái vẻ mà dù mặc gì cũng khiến người đối diện chú ý đến phong thái trước khi nhìn vào đôi giày.

Gianvito Rossi - thương hiệu đứng sau những đôi giày "vương phi"

Vương phi Kate đặc biệt ưa chuộng dòng Gianvito 105 của thương hiệu Gianvito Rossi một thiết kế mũi nhọn, gót nhọn cao khoảng 10cm, đủ để tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát cần thiết cho các sự kiện kéo dài hàng giờ. Nhà sáng lập thương hiệu, nhà thiết kế người Ý Gianvito Rossi từng chia sẻ rằng ông không bao giờ đồng ý với quan niệm giày trắng là "tầm thường". Theo ông, một đôi giày trắng gót nhọn được thiết kế tốt có thể mang lại sự thanh lịch mà ít màu sắc nào sánh được.

Ngoài Vương phi Kate, nhiều gương mặt thời trang toàn cầu cũng đã đứng về phía chiếc giày từng bị "oan khuất" này: Dakota Johnson chọn giày trắng mũi nhọn cho loạt sự kiện quảng bá phim, Victoria Beckham đi chúng ra phố với phong thái không thể giản dị hơn, và Demi Moore gần đây cũng xuất hiện tại Cannes với đôi giày trắng nằm trong tổng thể đẳng cấp đến mức khó tin với tuổi tác của cô.

Từ một món bị coi là "thời trang cấm kỵ" đến biểu tượng hè thanh lịch của Vương phi xứ Wales, hành trình của chiếc giày cao gót trắng là bằng chứng rõ nhất rằng trong thời trang, không có gì là mãi mãi lỗi thời. Chỉ cần người mặc đủ tự tin.