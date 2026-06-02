30 năm rồi mà vẫn chưa ai qua mặt được Công nương Diana về cách đeo kính!

Hơn 30 năm sau ngày mất, Công nương Diana vẫn được nhắc đến như một biểu tượng thời trang không thể thay thế. Không phải chỉ vì những bộ đầm xa hoa hay trang sức đắt tiền, mà vì bà biết cách biến những chiếc kính râm bình thường nhất thành tuyên ngôn phong cách. Từ cặp Wayfarer của Ray-Ban đến kính phi công, từ gọng mèo đến gọng vuông, Diana đeo gì cũng trở thành xu hướng.

Người phụ nữ biến kính râm thành nghệ thuật

Khi nhắc đến kính râm và hoàng gia Anh, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu giới mộ điệu chính xác phải là Công nương Diana. Không phải Vương phi xứ Wales Kate, không phải Vương hậu Camilla mà là Diana, người phụ nữ đã biến từng phụ kiện nhỏ trên khuôn mặt thành một ngôn ngữ thời trang riêng biệt.

Điều thú vị là Diana không hề có công thức cố định. Bà chuyển đổi linh hoạt giữa các kiểu dáng tùy theo hoàn cảnh: Kính phi công đậm màu khi đến thăm châu Phi, kính gọng mèo tinh tế tại các sự kiện ngoại giao, kính gọng tròn mảnh dưới nắng Địa Trung Hải. Mỗi lần xuất hiện, chiếc kính trên gương mặt bà như kể một câu chuyện khác nhau về tâm trạng của ngày hôm đó.

Kính râm không chỉ để che nắng

Tháng 1 năm 1997, khi Diana đến Angola trong chuyến công tác nhân đạo cùng tổ chức Chữ thập đỏ để vận động xóa bỏ mìn đất, bà xuất hiện trong bộ quần áo denim đơn giản áo sơ mi trắng, quần kaki và một cặp kính mèo vừa vặn. Hình ảnh đó không hào nhoáng, không phô trương, nhưng lại đẹp một cách thuyết phục. Không ai nói bà "ăn mặc giản dị". Người ta chỉ thấy một người phụ nữ sang trọng đến từ bên trong.

Cũng chính trong chuyến đi ấy, có một khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia ghi lại: Diana tháo kính xuống, móc vào cổ áo. Chỉ vậy thôi một cử chỉ ngẫu nhiên nhưng lại trở thành bức ảnh được chia sẻ hàng triệu lần, định nghĩa thế nào là "thần thái buông lơi".

Kính phi công - "bùa hộ mệnh" của Diana

Trong tất cả các kiểu kính bà từng đeo, chiếc kính phi công gọng nâu đậm có lẽ là gắn bó nhất với cuộc đời Diana. Bà đeo nó ở Australia năm 1983, rồi lại xuất hiện cùng chiếc kính đó ở nhiều chuyến đi sau. Với những người theo dõi Diana kỹ, đây không chỉ là một phụ kiện, đây là chiếc kính mà bà chọn khi muốn là chính mình, không phải khi cần thể hiện hình ảnh hoàng gia.

Năm 1990, Diana xuất hiện trong một bộ váy dài sang trọng từ nhà thiết kế Catherine Walker kết hợp với kính phi công phong trần. Ai đó khác mặc bộ đó có thể trông cứng nhắc. Với Diana, kính phi công biến cả tổng thể thành thứ gì đó vừa nữ tính vừa phóng khoáng, như người ta hay nói là "chỉ Diana mới làm được vậy".

Bài học từ cách Diana chọn kính

Nhìn lại kho ảnh đồ sộ mà Diana để lại, người ta nhận ra một nguyên tắc nhất quán: Bà luôn dùng kính râm như một điểm nhấn cuối, chứ không phải một thứ đi kèm cho có. Năm 1987 tại xứ Wales, bà diện váy in họa tiết đỏ trắng rồi chọn đúng cặp kính hai màu đỏ trắng để "echo" lại, kể cả khuyên tai cũng được chọn để tương xứng. Mức độ chú ý đến chi tiết ấy không phải từ stylist, đó là từ chính Diana.

Năm 1995, giữa buổi tập thể dục ở London, bà mặc quần đạp xe màu cam huỳnh quang, áo thun rộng, và đeo kính gọng đồi mồi. Không cầu kỳ, không cố tình nhưng bức ảnh đó đến tận 2025 vẫn được các tạp chí thời trang dùng minh họa cho xu hướng "athleisure retro".

Đó là sức mạnh của một người có phong cách thực sự: Họ không theo xu hướng, họ tạo ra xu hướng và đôi khi chỉ cần một chiếc kính râm.