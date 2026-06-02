Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của Peter Phillips, cháu trai trưởng của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Harriet Sperling, nữ y tá NHS người Gloucestershire. Trong khi cả hai chuẩn bị cho một hôn lễ nhỏ và thân mật tại nhà thờ All Saints ở Kemble, giới quan sát hoàng gia lại đang xôn xao về một câu hỏi rất riêng tư: Harriet sẽ đội vương miện hay không?

Lần thứ hai, có cần thêm vương miện?

Peter Phillips, 48 tuổi, đây là cuộc hôn nhân thứ hai. Cuộc hôn nhân đầu tiên với Autumn Kelly kéo dài từ 2008 đến 2021, và hai người có hai con gái chung là Savannah (15 tuổi) và Isla (14 tuổi). Harriet, 45 tuổi, cũng từng qua một đời chồng và có một con gái tên Georgina, 13 tuổi.

Điều đó có nghĩa là cả hai cùng bước vào hôn nhân lần này với tâm thế khác, bình thản hơn, tự tin hơn, và không cần chứng minh gì thêm. Theo chuyên gia trang sức Nilesh Rakholia, chính tâm thế đó mới là yếu tố quyết định phong cách cô dâu. "Lịch sử cho thấy các đám cưới hoàng gia lần hai thường chọn ngôn ngữ trang sức đơn giản hơn, bớt phô trương hơn", ông nhận xét.

Vương hậu Camilla - hình mẫu của sự hiện đại

Rakholia gợi ý Harriet có thể học hỏi từ chính Vương hậu Camilla. Trong đám cưới năm 2005, Camilla đã chọn một chiếc mũ lông vũ của Philip Treacy thay vì vương miện truyền thống. "Camilla không đội tiara trong hôn lễ dân sự hay buổi lễ chúc phúc tại Windsor. Chiếc mũ đó tạo nên vẻ thanh lịch nhẹ nhàng và hiện đại, rất khác với phong cách cô dâu hoàng gia cổ điển", ông nói.

Đây không phải là sự từ chối truyền thống mà là cách diễn giải lại truyền thống theo tinh thần thời đại - điều mà nhiều người phụ nữ hiện đại, dù xuất thân như thế nào, đều có thể đồng cảm.

Vương nữ Anne và bài toán vương miện

Peter Phillips không có tước hiệu hoàng gia, mẹ anh, Vương nữ Anne (The Princess Royal) đã từ chối trao tước hiệu cho con khi Peter chào đời năm 1977. Vì vậy, khi kết hôn với Peter, Harriet cũng sẽ không có danh hiệu gì. Tuy nhiên, trong đám cưới đầu tiên của Peter năm 2008, cô dâu khi đó là Autumn Kelly đã được mượn chiếc Festoon Diamond Tiara từ bộ sưu tập cá nhân của Vương nữ Anne.

Chiếc tiara này vốn là món quà cá nhân dành riêng cho Vương nữ Anne từ Tập đoàn Vận tải Hàng hải Thế giới Hồng Kông vào năm 1973, nhân dịp bà đặt tên cho một con tàu của họ. Đây cũng chính là chiếc vương miện bà đội trong bộ ảnh đính hôn cùng người chồng đầu tiên, Mark Phillips. Chiếc tiara ấy mang theo không chỉ vẻ đẹp của đá quý mà còn là ký ức cá nhân rất riêng của gia đình.

Liệu Vương nữ Anne có tiếp tục truyền thống cho mượn vương miện lần này hay không, câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Không vương miện cũng không sao

Với một hôn lễ được bạn bè mô tả là "buổi tụ họp thân mật", bầu không khí của đám cưới này từ đầu đã không hướng đến sự hoành tráng. Lễ cưới sẽ diễn ra tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Cirencester, và theo những gì được chia sẻ, Peter và Harriet muốn giữ ngày trọng đại này gần gũi, ấm cúng.

Harriet không cần vương miện để trở thành một phần của hoàng gia bởi thực ra, cô đã được đón nhận vào gia đình này từ rất lâu trước ngày cưới. Harriet đã tháp tùng gia đình hoàng gia trong kỳ nghỉ hè thường niên tại Balmoral và đón Giáng sinh cùng họ tại Sandringham vào tháng 12 năm ngoái.

Đó mới là điều quan trọng hơn bất kỳ chiếc vương miện nào.

