Nhiều người thường có định kiến rằng trang sức ngọc cẩm thạch chỉ dành cho thế hệ đi trước hoặc chỉ hợp với những bộ áo dài truyền thống vào các dịp lễ tết. Thế nhưng, nếu biết cách lựa chọn những thiết kế hiện đại, ngọc cẩm thạch hoàn toàn có thể trở thành món phụ kiện thời thượng, giúp tôn lên vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch của người phụ nữ hiện đại. Đoạn video ngắn chia sẻ về bộ sưu tập trang sức ngọc phối cùng kim cương dưới đây chính là một minh chứng hoàn hảo cho thấy sự kết hợp giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại có thể tạo nên một sức hút mạnh mẽ đến nhường nào.

Chẳng cần những bộ cánh quá cầu kỳ, chỉ cần khéo léo kết hợp một chuỗi ngọc xanh mướt hay một chiếc nhẫn cẩm thạch bản lớn mọng nước, bạn đã lập tức sở hữu thần thái của một quý cô sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn trong những buổi tiệc tối hay cả những cuộc gặp gỡ thường nhật.

Sức hút từ bộ ba ngọc cẩm thạch "triệu view" nâng tầm khí chất

Mở đầu bộ sưu tập là bộ ba trang sức gồm vòng cổ, nhẫn và bông tai ngọc cẩm thạch màu xanh chính dương (hay còn gọi là xanh lý đậm) được thiết kế đồng điệu. Điểm đặc biệt khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cô gái diện bộ trang sức này đều nghĩ nó có giá trị lên tới hàng triệu đô chính là sự kết hợp khéo léo giữa những viên cẩm thạch tròn trịa, mọng nước và lớp viền kim cương lấp lánh xung quanh.

Chiếc nhẫn ngọc được thiết kế tinh xảo với viên ngọc lớn đặt ở trung tâm, bao bọc bởi những viên kim cương nhỏ như một bông hoa đang nở rộ, giúp đôi bàn tay trở nên thanh mảnh và sang trọng hơn gấp bội. Đi kèm là đôi bông tai dáng dài đính kim cương lấp lánh, có thể tháo rời phần tua rua một cách dễ dàng, giúp các quý cô linh hoạt thay đổi từ phong cách lộng lẫy khi đi tiệc sang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế khi đi làm hàng ngày. Sự biến hóa linh hoạt này không chỉ mang lại tính ứng dụng cao mà còn là một mẹo nhỏ giúp tiết kiệm chi phí mua sắm trang sức cho hội chị em.

Vẻ đẹp kiêu kỳ từ thiết kế "Trái tim đại dương" phiên bản ngọc quý

Bên cạnh những thiết kế dáng tròn cổ điển, bộ sưu tập còn gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc vòng cổ cẩm thạch được cắt gọt theo hình trái tim vô cùng độc đáo, gợi nhớ đến món bảo vật "Trái tim đại dương" huyền thoại trong bộ phim Titanic. Vẫn là chất ngọc xanh lý mướt mắt, nhưng khi được khoác lên mình hình dáng trái tim mềm mại, món trang sức này như mang một luồng sinh khí mới, vừa lãng mạn, trẻ trung lại vừa giữ trọn vẹn nét quý phái vương giả.

Khi kết hợp chiếc vòng cổ này cùng một chiếc đầm hai dây trắng tinh khôi ôm sát vòng một, sắc xanh rực rỡ của ngọc cẩm thạch nổi bật trên làn da trắng mịn, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng lộng lẫy. Món trang sức này sinh ra là để dành cho những sự kiện trọng đại, những buổi tiệc xa hoa nơi các quý cô cần khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ đẳng cấp của mình mà không cần phải phô trương bằng lời nói.

Sự kết hợp đa dạng cho những ngày xuống phố nhẹ nhàng

Không chỉ giới hạn trong những buổi tiệc tối lộng lẫy, ngọc cẩm thạch còn có thể biến hóa thành những món phụ kiện năng động và gần gũi cho những ngày thường nhật. Chuỗi vòng tay ngọc dạng hạt tròn nhỏ được điểm xuyết một viên hồng ngọc lấp lánh ở giữa là một gợi ý tuyệt vời cho những chiếc áo trễ vai quyến rũ màu đen huyền bí.

Sự tương phản giữa sắc đen của trang phục và màu xanh mướt của ngọc tạo nên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, vừa bí ẩn lại vừa thanh lịch. Đối với những ai yêu thích sự phá cách, một chiếc mặt dây chuyền hình chiếc lá ngọc cẩm thạch (hay còn gọi là lá bùa bình an) kết hợp cùng chuỗi xích bạc thanh mảnh sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến đi chơi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, may mắn và tràn đầy năng lượng tươi mới của mùa hè.

Ngọc chủng băng trắng - "Ánh trăng sáng" tinh khôi trong lòng phái đẹp

Khép lại bộ sưu tập là một set trang sức làm từ ngọc cẩm thạch chủng băng trắng (ngọc phỉ thúy có độ trong suốt cao như băng) phối cùng vàng trắng và kim cương. Nếu như ngọc xanh lý mang lại vẻ quyền lực thì ngọc chủng băng trắng lại giống như một "ánh trăng sáng" tinh khôi, dịu dàng và thanh khiết. Đôi bông tai ngọc bản lớn mọng nước kết hợp cùng chiếc nhẫn đồng điệu tạo nên một tổng thể vô cùng quý phái nhưng không hề phô trương.

Điều tuyệt vời nhất của dòng ngọc trắng này là tính năng "bất bại" trong việc phối đồ, nó hoàn toàn không kén màu sắc trang phục và có thể dễ dàng kết hợp với mọi loại phụ kiện màu bạc có sẵn trong tủ đồ của bạn. Đầu tư vào một món trang sức làm từ ngọc cao cấp không chỉ là cách người phụ nữ yêu chiều và tôn vinh vẻ đẹp của bản thân ở hiện tại, mà đó còn là cách lưu giữ một món tài sản có giá trị bền vững, càng đeo lại càng bóng mượt và đượm màu thời gian.