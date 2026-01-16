Nếu ai đó hỏi làm thế nào để vừa giữ được nét thanh lịch chuẩn mực hoàng gia, vừa toát lên vẻ hiện đại đầy khí chất, câu trả lời chắc chắn là hãy nhìn Kate Middleton. Trong lần xuất hiện mới nhất tại buổi tiếp đón đội tuyển bóng bầu dục nữ Anh (Red Roses) ở Lâu đài Windsor, bà mẹ ba con một lần nữa chứng minh đẳng cấp thời trang của mình chưa bao giờ sụt giảm. Nhưng điều khiến dân tình "thả tim" rần rần không chỉ nằm ở bộ cánh Alexander McQueen đắt giá, mà còn ở những lời tâm sự chân thật, đậm chất "mẹ bỉm sữa" của cô về sự lớn khôn (và cả sức mạnh) của Hoàng tử bé George.





Sắc đỏ quyền lực và "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ

Xuất hiện tại sự kiện chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Red Roses tại Giải bóng bầu dục thế giới, Vương phi Kate đã khéo léo chọn một bộ âu phục (power suit) màu đỏ rực rỡ cắt may tinh tế từ nhà mốt ruột Alexander McQueen. Đây không phải lần đầu tiên Kate diện gam màu nổi bật này, nhưng mỗi lần khoác lên mình sắc đỏ, cô lại mang đến một luồng năng lượng hoàn toàn mới: Mạnh mẽ, tự tin và đầy cuốn hút. Để hoàn thiện set đồ, cô kết hợp cùng đôi giày cao gót Gianvito Rossi 105 cùng tông màu và những món trang sức vàng tinh giản. Tổng thể tạo nên một diện mạo vừa quyền lực của một Vương hậu tương lai, vừa rạng rỡ, ấm áp.





Ngay lập tức, hình ảnh của Kate tràn ngập các trang mạng xã hội. Trên nền tảng X (Twitter), cộng đồng người hâm mộ hoàng gia không tiếc lời khen ngợi. Tài khoản @Remisagoodboy – một trang chuyên soi thời trang hoàng gia đã nhanh chóng bóc giá set đồ và nhận về hàng loạt bình luận đồng tình. "Cô ấy thực sự tỏa sáng", một người dùng thốt lên. Người khác lại nhận xét: "Tôi mê mẩn bộ suit này, từ màu sắc đến đường cắt may đều hoàn hảo". Thậm chí, có fan còn khẳng định: "Thích nhất khi ngắm Kate mặc màu đỏ. Đó là gam màu sinh ra để dành cho cô ấy, rõ ràng và sống động vô cùng". Rõ ràng, dù chỉ là một buổi gặp gỡ ban ngày, nhưng visual của bà mẹ ba con vẫn dư sức "cân" mọi ống kính máy ảnh.

Câu chuyện "sân sau" và nỗi lo lắng đáng yêu của một bà mẹ

Nhưng điểm nhấn của buổi gặp gỡ không chỉ dừng lại ở chuyện quần áo. Với tư cách là người bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục Anh, Kate Middleton đã có những phút giây trò chuyện cực kỳ thoải mái và chân tình với các nữ vận động viên. Rũ bỏ phong thái nghi thức, cô hào hứng kể về niềm đam mê thể thao của ba đứa trẻ nhà mình: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử bé Louis.





Khi được hỏi liệu cô con gái duy nhất - Công chúa Charlotte có chơi môn thể thao mạnh mẽ này không, Kate cười và đáp: "Charlotte có chơi bóng bầu dục đấy, nhưng là chơi ở nhà với gia đình thôi, vì con bé chưa đến tuổi chơi ở trường. Tôi cũng đang tìm hiểu xem có bao nhiêu trường thực sự đưa môn này vào giảng dạy". Cô còn hào hứng khoe thêm về cậu út: "Bóng bầu dục là môn rất dễ tiếp cận, Louis đang tập chơi bóng bầu dục chạm (touch rugby) và thằng bé thích mê".

Đáng chú ý nhất là chi tiết Kate "than thở" về cậu cả George. Hoàng tử bé ngày nào giờ đã lớn phổng phao và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Kate hài hước thú nhận với các tuyển thủ rằng cô bắt đầu thấy... sợ khi chơi cùng con trai. "Rõ ràng là khi chúng lớn hơn, thể lực cũng tốt hơn. Như George bây giờ, nếu chơi ở nhà, tôi thực sự không muốn bị thằng bé 'tackle' (cản phá/vật ngã) chút nào đâu", Vương phi dí dỏm chia sẻ khiến cả đội bóng bật cười. Câu nói đùa nhưng cũng đầy tự hào ấy cho thấy, đằng sau cánh cửa cung điện, họ cũng chỉ là một gia đình bình thường, nơi những đứa trẻ được thỏa sức vận động và người mẹ cũng có những nỗi lo "bầm dập" rất đỗi đời thường như bao bà mẹ khác.

Câu chuyện nhỏ này một lần nữa khiến hình ảnh của Vương phi Kate trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng. Không chỉ là một biểu tượng thời trang, một nhân vật hoàng gia trách nhiệm, cô còn là một người mẹ luôn đồng hành, quan sát và thấu hiểu từng bước trưởng thành của các con, dù là trong những trò chơi nhỏ nhất nơi góc vườn nhà.