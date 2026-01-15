Chúng ta thường nghe nói về "Power Dressing" - phong cách ăn mặc thể hiện quyền lực của phụ nữ. Nhưng quyền lực không có nghĩa là phải khoác lên mình những bộ vest khô cứng hay những gam màu tối sầm lạnh lùng. Có một thứ "quyền lực mềm" len lỏi trong những thước lụa, những nếp gấp tinh tế, vừa đủ để người đối diện nể trọng, lại vừa đủ để họ cảm thấy sự ấm áp, gần gũi.

Hôm thứ Hai vừa qua, tại Lễ trao giải Zenda ở Madrid, Vương hậu Letizia đã xuất hiện như một minh chứng sống động cho triết lý ấy. Không cầu kỳ, bà chọn một chiếc áo sơ mi Hugo Boss màu xám bạc với điểm nhấn là chiếc nơ thắt hờ hững nơi cổ áo. Hình ảnh ấy không chỉ đẹp, mà còn gợi nhắc về một di sản thời trang dài lâu của phái đẹp, một "vũ khí" bí mật giúp phụ nữ tự tin bước vào những căn phòng họp quan trọng nhất.

Chiếc áo mà Vương hậu Letizia diện hôm ấy mang dáng vẻ của kiểu áo "pussy bow" huyền thoại - sơ mi thắt nơ cổ. Trên nền vải lụa màu xám bạc sang trọng, chiếc nơ to bản trở thành điểm neo giữ mọi ánh nhìn, vừa kiêu sa lại vừa mực thước. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đây không phải là lần đầu tiên kiểu áo này chiếm sóng trong các sự kiện Hoàng gia. Nó dường như đã trở thành "đồng phục" ngầm của những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Hãy nhìn sang Vương quốc Anh, Vương phi Kate Middleton - biểu tượng thời trang thanh lịch sở hữu gần một tá những chiếc áo sơ mi cổ nơ đủ màu sắc và kiểu dáng trong tủ đồ của mình. Từ Vương hậu Mary của Đan Mạch cho đến các nữ chính khách, họ đều tìm đến thiết kế này khi cần xuất hiện tại những sự kiện mang tính chuyên nghiệp cao nhất. Vì sao lại có sự trùng hợp thú vị đến thế? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng hoàn hảo. Khi đi cùng một bộ vest hay quần tây âu phục, chiếc nơ mềm mại nơi cổ áo sẽ làm nhiệm vụ "làm mềm" đi những đường cắt may cứng nhắc, tạo nên một tổng thể vừa chuyên nghiệp, đĩnh đạc nhưng vẫn đầy ắp khí chất đàn bà.

Lội ngược dòng thời gian, kiểu áo thắt nơ này có một lịch sử thú vị hơn chúng ta tưởng. Tạp chí Vogue từng ví von rằng, chiếc nơ trên cổ áo phụ nữ có vai trò tương đương với chiếc cà vạt trên bộ suit của đàn ông. Trong kỷ nguyên mà phụ nữ bắt đầu bước chân vào chốn công sở và khẳng định vị thế của mình, chiếc áo này trở thành biểu tượng của sự thành đạt (Dress for Success). Nó giúp người phụ nữ không bị lép vế trước những bộ vest nam giới, nhưng cũng không làm mất đi bản sắc phái đẹp của mình. Cách thắt nơ bồng bềnh ấy có một "ma lực" đặc biệt: nó thu hút sự chú ý của người đối diện hướng lên gương mặt của người mặc, tạo nên sự tập trung vào ánh mắt và lời nói - điều cực kỳ quan trọng trong giao tiếp và đàm phán.

Có một chi tiết rất dễ thương về nguồn gốc của cái tên "pussy bow". Vào năm 1934, kiểu thắt nơ này được mô tả giống như chiếc nơ xinh xắn mà người ta thường đeo cho những chú mèo cưng khi nhà có khách. Từ cảm hứng ngây thơ ấy, qua bàn tay của những nhà thiết kế đại tài như Coco Chanel hay Yves Saint Laurent, nó đã lột xác để trở thành một biểu tượng thời trang cao cấp. Từ những cô gái Gibson cuối thế kỷ 19 cho đến "Bà đầm thép" Margaret Thatcher, Công nương Diana, và giờ là thế hệ của Kate và Letizia, chiếc áo sơ mi cổ nơ đã đi một chặng đường dài. Nó không còn là chiếc nơ của chú mèo nhỏ nữa, mà là chiếc nơ của những người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình, làm chủ công việc và vị thế xã hội.

Với chị em công sở, bài học từ Vương hậu Letizia thật sự rất đáng giá. Đôi khi, không cần phải chạy theo những xu hướng cắt xẻ táo bạo hay màu sắc chói lọi, chỉ cần một chiếc sơ mi lụa tốt, một chiếc nơ thắt khéo léo nơi cổ, sơ vin gọn gàng cùng quần âu hoặc chân váy bút chì, là đã đủ để "ghi điểm" tuyệt đối. Đó là kiểu trang phục bền bỉ với thời gian, không bao giờ lỗi mốt. Dù bạn đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình quan trọng, một cuộc họp với đối tác hay đơn giản là muốn mình trông chỉn chu hơn vào ngày đầu tuần, chiếc áo này luôn là lựa chọn an toàn và tinh tế nhất.

Vương hậu Letizia, với thần thái sắc sảo như thép nhưng vẫn mềm mại trong chiếc áo lụa, đã chứng minh rằng thời trang không chỉ là vải vóc. Nó là tiếng nói, là sự khẳng định. Chiếc áo sơ mi cổ nơ có thể cần một cái tên mới mẻ hơn trong tương lai, nhưng vị trí của nó trong lịch sử thời trang và trong tủ đồ của những người phụ nữ hiện đại thì đã, đang và sẽ luôn vững chắc như thế.