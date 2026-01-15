Hơn một thập kỷ qua, Kate Middleton luôn được xem là "bàn tay vàng" của làng thời trang bán lẻ nước Anh. Khái niệm "Kate Effect" (Hiệu ứng Kate) ra đời như một bảo chứng cho sự thành công: Cô mặc chiếc váy nào, chiếc váy đó cháy hàng sau vài phút, website sập nguồn vì lượng truy cập quá tải. Thế nhưng, đầu tháng này, một tin tức không vui đã ập đến với những tín đồ yêu phong cách thanh lịch của Vương phi: LK Bennett - thương hiệu từng được coi là "linh hồn" trong tủ đồ của Kate đã bắt đầu các thủ tục nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Và không chỉ riêng LK Bennett, một loạt những cái tên thân thiết khác cũng đang "ngắc ngoải". Câu chuyện này không đơn thuần là sự sụp đổ của những nhãn hàng, mà sâu xa hơn, nó phản ánh một cuộc chuyển dịch lớn trong cách mà tôi, bạn và hàng triệu phụ nữ khác đang rút ví chi tiền.





Nhớ lại những năm 2010, LK Bennett hay Tabitha Webb từng là những cái tên sáng giá nhất trên các con phố mua sắm sầm uất tại Anh (high street). Đó là nơi mà các quý cô, quý bà tìm đến để sắm sửa cho những sự kiện mùa hè, những buổi tiệc cưới hay những ngày đi xem đua ngựa sang trọng. Kate Middleton, với gu thẩm mỹ tinh tế của mình, đã biến những chiếc váy midi hoa nhí, những đôi giày gót nhọn màu nude của các hãng này thành biểu tượng của sự thanh lịch.

Nhưng giờ đây, LK Bennett đang mòn mỏi tìm người mua lại để tránh cảnh sập tiệm hoàn toàn. Tabitha Webb cũng chung số phận khi nộp đơn xin quản lý tài sản. Một chuyên gia trong ngành bán lẻ đã phải thốt lên đầy chua xót trên tạp chí Drapers rằng: "Rất ít thương hiệu cao cấp bình dân còn sống sót được trong hình hài nguyên thủy của nó". Nhìn lại thị trường trước và sau đại dịch, hầu hết những "ông lớn" từng được Kate lăng xê như Whistles, Hobbs, Jaeger hay Ted Baker đều đã bị thâu tóm, thu hẹp quy mô hoặc biến mất hẳn.





Vậy lỗi có phải do các thương hiệu này làm ăn kém cỏi? Hay do sức hút của Vương phi Kate đã hạ nhiệt? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính chúng ta – những người tiêu dùng. Monica Marriott-Mills, một chuyên gia thời trang hoàng gia, đã chỉ ra một sự thật trần trụi nhưng rất đỗi con người: "Đã có một sự thay đổi cực lớn trong quyết định mua hàng của chúng ta". Chúng ta không còn mua sắm vô tội vạ, không còn chạy theo những cơn sốt xu hướng chóng vánh như những năm trước nữa.

Kinh tế khó khăn, bão giá leo thang khiến ví tiền của ai cũng trở nên chặt chẽ hơn. Thay vì vung tiền mua mười chiếc váy chỉ để mặc một mùa, phụ nữ hiện đại đang quay về với tư duy "mua ít, chọn kỹ". Chúng ta khao khát những món đồ cơ bản nhưng chất lượng cao (high-quality basics), những món đồ có thể mặc đi mặc lại năm này qua tháng nọ mà không lỗi mốt, thay vì cứ mãi chạy đua để sở hữu "thứ mới nhất, hot nhất".





Thị trường thời trang cao cấp tại Anh, và cả ở nhiều nơi khác, đang rơi vào trạng thái "bội thực". Chúng ta đã mua quá nhiều và giờ đây chúng ta mệt mỏi với việc đó. Và trớ trêu thay, chính Vương phi Kate – người từng là "nữ hoàng sold-out" giúp các hãng này hốt bạc lại cũng là người tiên phong cho lối sống "thời trang bền vững" này, vô tình khiến các nhãn hàng lao đao. Chúng ta thấy Kate mặc lại một chiếc áo khoác từ 10 năm trước, diện lại đôi giày cũ, sửa lại chiếc váy dạ hội đã từng mặc. Cô ấy là "Thánh mặc lại" (Outfit Repeater) đích thực.

Hành động này của Kate truyền đi một thông điệp mạnh mẽ và tích cực: Việc mặc lại đồ cũ là bình thường, là tiết kiệm, là sang trọng. Nhưng ở góc độ kinh doanh, khi người tiêu dùng học theo thần tượng, họ sẽ mua ít đi. Thay vì mỗi mùa hè lại sắm một chiếc váy mới của LK Bennett để đi đám cưới, giờ đây phụ nữ chọn cách lục lại tủ đồ, phối lại chiếc váy cũ y như cách Kate làm. Khi nhu cầu giảm sút, sự sụp đổ của những thương hiệu thời trang mỳ ăn liền hoặc bán những món đồ chỉ-mặc-được-một-lần là điều tất yếu.





Sự sụp đổ của LK Bennett hay Tabitha Webb có thể là tin buồn với giới kinh doanh, nhưng lại là một tín hiệu đáng suy ngẫm cho phong cách sống của chúng ta. Nó nhắc nhở rằng giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy có bao nhiêu bộ quần áo mới, mà nằm ở cách cô ấy trân trọng và biến tấu những gì mình đang có. Cũng giống như Kate, dù là Vương phi, cô ấy vẫn tự tin tỏa sáng trong những bộ cánh cũ kỹ. Và có lẽ, đã đến lúc chúng ta gật đầu thừa nhận với nhau rằng: Tủ quần áo hạnh phúc nhất không phải là tủ quần áo đầy ắp nhất, mà là nơi chứa đựng những món đồ được ta yêu thương và sử dụng nhiều nhất.