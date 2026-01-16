Trong mắt công chúng, Lý Tương từ lâu đã không còn đơn thuần là một MC tài năng của đài Hồ Nam (Trung Quốc), mà là biểu tượng của sự giàu sang phú quý đến mức choáng ngợp. Cô và con gái Vương Thi Linh luôn xuất hiện với những món đồ hiệu xa xỉ, những bữa tiệc giới thượng lưu và cuộc sống như trong mơ tại trời Tây.

Thế nhưng, "vật cực tất phản", sự hào nhoáng ấy dường như đã chạm đến giới hạn. Thông tin Lý Tương bị cấm ngôn, khóa chức năng theo dõi trên cả ba nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc đang gây chấn động dư luận. Không một lời báo trước, không một dòng thông báo chính thức, sự việc này đang dấy lên những đồn đoán kinh hoàng về thuế vụ, rửa tiền và cả sự sụp đổ của một đế chế kinh doanh từng rất vững vàng.

Sự việc bắt đầu bùng nổ khi cư dân mạng phát hiện ra tài khoản của Lý Tương, nơi cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh cuộc sống vương giả, bỗng nhiên rơi vào trạng thái "đóng băng". Không thể bấm theo dõi, không thể bình luận, và tất nhiên, chủ nhân của nó cũng bị cấm đăng tải nội dung mới.

Ngay lập tức, khu vực bình luận trên các trang mạng xã hội trở thành "chiến trường" của những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người tò mò hỏi han sự tình, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đã nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là hệ quả tất yếu của việc Lý Tương đã quá cao ngạo và phô trương sự giàu có trong suốt nhiều năm qua, vô tình cổ súy cho lối sống vật chất và khoét sâu vào mâu thuẫn giai cấp trong xã hội. Không chỉ Lý Tương, mà ngay cả cô con gái nhỏ Vương Thi Linh cũng không tránh khỏi cơn bão dư luận.

Trang cá nhân của cô bé bỗng chốc trở thành địa điểm "check-in" của những cư dân mạng hiếu kỳ, thậm chí có những bình luận ác ý mong chờ cả tài khoản của Vương Thi Linh cũng bị "bay màu" theo mẹ. Dù người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng đó là sự ghen tỵ xấu xí, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh của mẹ con Lý Tương đã mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng từ lâu.

Tuy nhiên, nếu chỉ vì khoe của mà bị "phong sát" thì có lẽ là chưa đủ sức thuyết phục, bởi showbiz không thiếu những ngôi sao thích dát vàng lên người. Giới thạo tin và những người am hiểu luật pháp đang hướng sự chú ý vào một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều: Thuế vụ và kinh tế. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Lý Tương đang bị điều tra về các vấn đề thuế, thậm chí có thể liên quan đến các hoạt động "găng tay trắng" (rửa tiền/đứng tên hộ) phức tạp.

Điều này càng trở nên có cơ sở khi người ta tra cứu thông tin doanh nghiệp và phát hiện ra một sự thật bất thường: Hàng loạt công ty dưới danh nghĩa Lý Tương đã âm thầm giải thể hoặc bị hủy bỏ tư cách pháp nhân. Hiện tại, chỉ còn duy nhất một công ty đầu tư cổ phần tư nhân là còn hoạt động. Động thái "vườn không nhà trống" này diễn ra ngay trước khi lệnh cấm sóng được ban hành, khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi về việc liệu cô có đang cố gắng tẩu tán tài sản hay xóa dấu vết kinh doanh hay không.

Sự bất thường còn thể hiện rõ qua lịch trình hoạt động của nữ MC. Nếu như trước đây, đặc biệt là trong tháng 12, Lý Tương cập nhật mạng xã hội gần như mỗi ngày với lịch trình dày đặc, tham dự các buổi tiệc tùng xa hoa, thì kể từ sau đêm giao thừa, cô hoàn toàn bặt vô âm tín. Sự im lặng kéo dài hơn nửa tháng này hoàn toàn trái ngược với tính cách thích chia sẻ, thích được chú ý của cô. Phải chăng Lý Tương đã sớm biết trước cơn bão sắp ập đến và chọn cách "án binh bất động"?

Nhìn lại quãng thời gian qua, sau khi ly hôn Vương Nhạc Luân, cuộc sống của Lý Tương dường như chỉ xoay quanh việc đưa con gái đi du học Anh, tham gia các bữa tiệc của giới quý tộc và cố gắng chen chân vào tầng lớp thượng lưu châu Âu. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ, thậm chí là hoàng gia Anh, như một cách để khẳng định vị thế "đẳng cấp thế giới" của mình.

Thế nhưng, chính khao khát được công nhận là giới siêu giàu ấy có lẽ đã trở thành con dao hai lưỡi. Việc liên tục phô bày sự xa hoa tại nước ngoài khiến nhiều người đặt nghi vấn về dòng tiền của cô. Liệu có phải phần lớn tài sản đã được chuyển sang Anh quốc? Liệu nguồn gốc số tài sản khổng lồ ấy có thực sự minh bạch khi cô không còn hoạt động nghệ thuật nhiều mà chủ yếu sống nhờ livestream bán hàng và đầu tư? Bài học của những "ngôi sao livestream" hay các tỷ phú mới nổi bị ngã ngựa vì thuế vụ vẫn còn nóng hổi.

Từ trường hợp của Lý Tương, người ta càng thấm thía hơn câu nói "họa từ miệng mà ra", hay đúng hơn trong thời đại số này là "họa từ những bức ảnh khoe khoang mà tới". Giàu có là phước phần, nhưng cách người ta ứng xử với sự giàu có ấy mới quyết định sự bền vững. Khi xây dựng một hình tượng quá xa rời thực tế đời sống của đại đa số công chúng, thậm chí có phần kệch cỡm, thì khi sa cơ lỡ vận, sự cảm thông nhận lại sẽ là con số không tròn trĩnh. Dù kết quả điều tra có thế nào, đây chắc chắn là một nốt trầm không thể xóa nhòa trong cuộc đời của người phụ nữ từng được xem là bà hoàng của truyền hình Trung Quốc.